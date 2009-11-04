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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

مراجعه 35 درصد جمعیت گلستان به محاکم قضایی زنگ خطر است

مراجعه 35 درصد جمعیت گلستان به محاکم قضایی زنگ خطر است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: مراجعه بیش از 35 درصد جمعیت استان در طول یکسال به مراجع قضایی، زنگ خطر و هشدار جدی بوده که باید ریشه یابی و چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در جمع کارکنان قضایی استان افزود: در سال گذشته بیش از 200 هزار پرونده واقعی وارد محاکم قضایی و شورای حل اختلاف استان شد که اگر هر پرونده سه نفر شاکی داشته باشد سالانه بیش از 600 هزار نفر برای حل اختلاف و دعاوی خود وارد دستگاه قضایی می شود.

وی اظهار داشت: مشکلات مختلف در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی باید بازنگری و اصلاح شود تا شاهد این همه حجم مراجعه کردم به دستگاه قضایی نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین راهکارهای ارتقای خدمت رسانی که منتهی به اعتماد سازی می شود، همسویی و همفکری بین قواست و مدیریان قضایی باید این تعامل را در مجموعه حوزه های قضایی به وجود اورند و از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده کنند.

به گفته فاضلیان، اعتماد سازی و خدمت رسانی به مردم از اهداف والای دستگاه قضایی بوده و معیار و مشروعیت و مقبولیت نظام با خدمت رسانی به مردم ارتباط مستقیم دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: لازمه خدمت به مردم این بوده که نیازها و مشکلات آنان را شناسایی و با استفاده از دیگاههای صاحبنظران آنها را رفع کنیم.

وی رشد 50 درصدی پررونده های خانوادگی استان را نگران کننده دانست و گفت: باید با استفاده از تمام ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی در راستای کاهش معضل طلاق استان برنامه ریزی شود.

کد مطلب 976885

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