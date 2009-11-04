خیابانهای کرج را آب برد/ بوی تعفن سهم مردم کرج از یک روز بارانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شب گذشته که بارانهای پاییزی شدت بیشتری به خود گرفت، در گوشه گوشه شهر نیز رودخانه هایی از آبهای سطحی جاری شد و این موضوع به قدری رفت و آمد شهروندان را با اختلال مواجه کرد که معابر اصلی و پرتردد شهر شاهد ترافیک سنگینی بود.

در همین شرایط نیز اگر کسی قصد استفاده از تاکسی را داشت باید یا ساعتها زیر باران منتظر می ماند و با عبور هر خودرویی تمام لباسش از گل و لای پر می شد یا پیاده به مسیر خود ادامه می داد البته ناگفته نماند که تعدادی از خیابانهای اصلی شهر نیز به دلایل نامعلوم از سوی راهنمایی و رانندگی بسته شده بود.

جوی های سر ریز شده که با خود مقادیر زیادی زباله را نیز حمل می کردند در روزهای بارانی کرج چهره زشتی برای شهر ایجاد کرده بودند که هم نشان از بی توجهی مردم مبنی بر ریختن زباله در جوی ها بود و هم از عدم پاکسازی جویها و فاضلابهای شهر از سوی شهرداری خبر می داد.

در مرکز شهر کرج درست در مقابل شهرداری مرکز بوی تعفن که ناشی از بالا آمدن آب فاضلابهای زیرزمینی این منطقه بود مشام هر رهگذری را می آزرد و این سئوال را به ذهن می آورد که اینجا دیگر چرا؟ درست در مقابل شهرداری مرکزی کرج؟

شهروندی که تمام لباسش از فرط فرو رفتن در آب باران سطح پیاده رو خیس شده بود به خبرنگار مهر گفت: مشکل آبگرفتگی معابر کرج تنها مختص امسال نیست و هر سال با بارش کمترین باران، سیلاب در خیابان جاری می شود.

وی افزود: مسئولان باید چاره اندیشی کنند، نباید در یک کلانشهر با جمعیت میلیونی با ریزش نیم ساعته باران، مردم با این همه مشکل مواجه شوند.

شهروند دیگری نیز از نبود تاکسی در مسیرهای پرتردد به هنگام بارش باران انتقاد کرد و گفت: در این شرایط که مردم بیشتر نیاز به تاکسی دارند و برای اینکه خیس نشوند و بتوانند از خیابانهایی که آب تا زانو در آن جریان دارد عبور کنند باید از تاکسی استفاده کنند، تاکسی در خیابان پیدا نمی شود و اگر هم باشد تنها به صورت دربستی حاضر است مسافران را جابجا کند.

در این میان دیدن صحنه هایی نیز از اقدامات برخی شهروندان جالب به نظر می آمد، در یکی از پیاده روهای منتهی به چهارراه طالقانی کرج که مملو از آب باران بود یکی از ساکنان واحدهای تجاری که قصد خروج از پارکینگ را داشت چند تن از شهروندان را برای عبور از سیلاب خیابان سوار کرد و به آن طرف برد تا شاید با این کار کمتر خیس شوند، غافل از آنکه کمی آن طرف تر رودخانه ای جاری شده که ماشینها نیز به سختی در آن تردد می کردند.

مردم برای رسیدن به منازلشان دل به دریا می زدند و بی توجه به خیس شدن و تمام لباسهایشان زیر باران راه می رفتند تا شاید یکی از همشهریان از روی حس انسان دوستی با ماشین شخصی خود آنان را تا جایی برساند.

هوای سرد همراه با وزش باد پاییزی مردمی که را در باران شدید گرفتار شده و آب سطح خیابان نیز آنها را حسابی خیس کرده بود دچار سرما خوردگی کرد و این در حالیست که این روزها در تمامی محافل توصیه می شود برای پیشگیری از ابتلای مردم به آنفلوانزا باید تمامی تدابیر پیشگیرانه اندیشیده شود.

عکس تزئینی است

شب گذشته باران پاییزی مثل تمام سالهای گذشته آمد، خیابانها را شست، ماشینها را تا نیمه در خود فرو برد و به جای عطر ترنم باران بوی تعفن فاضلابهای سرریز شده را در شهر پراکنده کرد.

با یک نگاه کلی به خیابانها و میادین شهر و حجم ترافیکی که در این ساعات از روز مورد انتظار نیست، می توان به عدم مدیریت صحیح خدمات شهری در کلانشهرهایی از قبیل کرج پی برد.

آبگرفتگی معابر با کوچکترین بارندگی در کرج رخ می دهد و این معضلی است که خبرگزاری مهر در سالهای اخیر چندین بار در خصوص آن گزارش منتشر کرده است و هر بار مسئولان گفته اند برای دفعه بعد آمادگی کامل داریم اما این وعده ها محقق نمی شود و هر بار مشکلات تکرار می شوند.

این مسائل علاوه بر اثرات روحی و روانی و خراب کردن یک روز بارانی در شهری کم باران،‌ آسیبهایی به شهرسازی وارد کرده و سبب از بین رفتن سرمایه های کشور می شود به طوری که اکثر مغازه داران مسیر چهارراه طالقانی از ترس آنکه حادثه سال گذشته تکرار نشود و اجناس داخل مغازه آنان در آب فرو نرود تا ساعتها بعد از بارش باران در مغازه های خود ماندند.

خبرنگاران مهر در کرج نیز که دفترشان در چهارراه طالقانی شمالی ابتدای خیابان بهار است تا ساعت 21 و 30 دقیقه در دفتر ماندند و مردمی را که مانند شناگران دل به دریا می زدند تماشا کردند تا کم کم آب فروکش کند و آنها امکان خروج از دفتر را بیابند.

باران روز گذشته مثل اغلب روزهای بارانی کرج به جای خوشحالی بر چهره مردم کرج، اخم و نگرانی نشاند، ترافیک بهم گره خورده، رودخانه های ایجاد شده در شهر به یکباره در پرترددترین مسیرهای شهر از جمله میدان آزادگان تا چهارراه طالقانی باعث قایقرانی رانندگان تاکسی شد و در این میان صدای رعب آور رعد و برق که باعث فعال شدن دزدگیر ماشینها شده بود مثل همه سالهای گذشته. روز بارانی مردم کرج را خراب کرد.

در این میان تلاش کسبه مسیرهای یاد شده قابل تقدیر بود چرا که آنها در هدایت روان آبهای جاری در خیابانها بیشترین نقش را داشتند و با هدایت این آبها به سمت جویها به وسیله جارو و بیل و سطل و خاک انداز کمک شایانی به شهروندان کرجی کردند.

ترافیک کیلومتری در مسیر طالقانی شمالی به سمت میدان آزادگان به واسطه آبگرفتگی گسترده ساعتی به طول انجامید و در نهایت مثل همیشه با فروکش کردن باران گویی مشکل حل شد!

به نظر می رسد مسئولان شهری باید بیشتر به اصول شهرسازی پایبند باشند و در پستهای خدماتی نیز از کارشناسان و متخصصان بهره گیرند تا مشکلاتی مثل امروز برای چندمین بار در سالهای اخیر در شهر روی ندهد.

در این میان با نگاهی کلی به عملکرد خدمات شهری، رانندگان تاکسی و شهروندان می توان گفت ایجاد آرامش و ارائه خدمات به شهروندان تنها در گرو مشارکت خود آنان است و از این رو باید شهروندان و به ویژه مغازه داران زباله های خود را در جویها و نهرهای آب رها نکنند و موجب گرفتگی جویها نشوند و شهرداری نیز پروژه های شهری را اولویت بندی کند و به جای تغییر مدل میدانهای شهر در هر سال هزینه آن را برای جمع آوری آبهای سطحی استفاده کند.

بدیهی است مسئولان مدیران شهرداری نیز با برنامه ریزی مناسب و استفاده از کارشناسان متخصص باید با تعریض جویهای آب و دریچه های فاضلاب خیابانی برای دفع و جمع آوری آب ناشی از باران اقدامات اساسی انجام دهند، همچنین باید به جمع آوری و پاکسازی به موقع جوی های آب از زباله ها نیز اقدام کنند تا شاهد وقوع چنین مشکلاتی نباشیم.

کاش مسئولان به جای نام بردن کرج با پیشوند کلانشهر اندکی هم به کلان بودن مشکلات این شهر بیندیشند تا شاید مردم در یک لذتبخش پاییزی قیافه ماتم زده به خود نگیرند و از زمین و زمان ناله نکنند.