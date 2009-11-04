کاهش اختیارات شوراها تنگ نظری است

محمدحسین منافی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در یک دهه گذشته عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند که باید برای تداوم یافتن کامیابی ها اختیارات این نهاد مدنی نه کاهش که افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بیشتر دارند، افزود: شوراها در آستانه بلوغ هستند و در این مرحله باید با اعتماد کامل اختیارات آن ها را برای نقش آفرینی بیشتر افزایش داد.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: هفت اصل از 177 اصل قانون اساسی به موضوع شوراها و وظایف آن ها پرداخته که حکایت از اهمیت پارلمان های محلی کشور است.

وی گفت: با تحقق اختیارات ذکر شده در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، هزینه پرت فعالیت های اجتماعی کاهش یافته و توسعه متوازن جامعه سرعت خواهد گرفت.

منافی از شوراها به عنوان عامل مهم توسعه جامعه یاد کرد و گفت: بروز خطا در هر مجموعه نظیر شوراها امری طبیعی است و در این میان نباید خطاهای اندک را به حساب تمام مجموعه گذاشت.