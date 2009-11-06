رشد 70 درصدی کمکهای مردمی به کمیته امداد در خراسان رضوی

علی شریف روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: میزان کمک‌های جمع‌آوری شده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 70 درصد رشد داشته است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی تصریح کرد: در نیمه نخست امسال 95 میلیارد و 744 میلیون ریال کمک‌های مردمی در استان جمع آوری شده است.

شریف روحانی خاطر نشان کرد: همچنین 46 میلیارد و 749 میلیون ریال از این میزان از محل صدقات و کمک‌های مردمی به دست آمده است و بقیه این کمک‌ها یعنی بیش از 48 میلیارد و 994 میلیون ریال را وجوهات امانی تشکیل می‌دهند.

وی در پایان تصریح کرد: کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردمی از محل اجرای بیش از 20 طرح مشارکت‌های مردمی در قالب‌های قرآنی دینی، ملی و منطقه‌ای تامین می‌شود.