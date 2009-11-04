شناخت کاملی از اروگوئه داریم / با حمایت مردم کالابار پیروز می شویم!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، علی دوستی مهر که تیمش توانست با عبور از سد تیم های گامبیا و هلند و تساوی با کلمبیا به مرحله حذفی جام جهانی نوجوانان راه یابد، روز چهارشنبه در مصاحبه ای با روزنامه "دیلی سان اسپورت" چاپ کالابار نیجریه، از امیدواری خود و شاگردانش برای پیروزی برابر اروگوئه خبر داد.

در این مصاحبه دوستی در پاسخ به این سوال که برای دیدار با اروگوئه چه تدابیری را در نظر گرفته اید، اظهار داشت: نوع بازی اروگوئه شباهت بسیاری به تیم کلمبیا دارد و ما با دیدن فیلم‌های این تیم و شناخت کاملی که از آنها بدست آورده ایم، برای پیروزی مقابل آنها به میدان خواهیم رفت.

وی در ادامه صحبت‌هایش در مورد بازگشت مجدد تیم ایران به شهر کالابار تصریح کرد: مردم این شهر در دو دیدار نخست مان در مرحله گروهی برابر گامبیا و کلمبیا، از ما به خوبی حمایت کردند و به همین خاطر بسیار خوشحالیم که به این شهر بازگشتیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری دو دیدار در کالابار، این شهر مانند خانه ما در نیجریه شده است و قطعا با حمایت مردم این شهر در دیدار با اروگونه هم به پیروزی دست پیدا می کنیم.

در پایان این مطلب نویسنده روزنامه "دیلی سان اسپورت" تیم ایران را به عنوان تیمی قدرتمند ارزیابی کرد که توانسته است با شکست گامبیا قهرمان آفریقا و هلند نایب قهرمان اروپا، گروه مرگ این مسابقات را مقتدرانه پشت سربگذارد.

دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و اروگوئه در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی عصر پنجشنبه در ورزشگاه اسوئنه شهر کالابار نیجریه برگزار خواهد شد.