چهره تیمهای صعودکننده گلف بانوان به المپیاد ایرانیان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که به مدت دو روز در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، تیم هیئت گلف استان تهران با 493 ضربه عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کرد و به همراه تیم های لرستان با 682 ضربه، اردبیل با 796 ضربه ، قم با 842 ضربه و گلستان با 842 ضربه جواز حضور در رقابتهای المپیاد ایرانیان را کسب کردند.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز نازنین شهرکی، عسل پورحیدری، آلاله آتین، ارغوان آتین و فاطمه نظری عناوین اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش رقابتهای المپیاد ایرانیان بهمن ماه امسال برگزار می شود. همچنین در حاشیه این مسابقات جلسه نواب رئیس بانوان هیئت های گلف با حضور عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون گلف برگزار و مشکلات و راههای توسعه گلف بانوان بررسی شد.