اوباما: آمریکا درپی رابطه محترمانه با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" امروز چهارشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا دولت ایران انتخاب کند آیا درهای خود را برای فرصت های بیشتر، کامیابی و عدالت بر روی مردم کشورش باز خواهد کرد یا نه.

وی افزود: دولت ایران باید انتخاب کند، ما به مدت 30 سال شنیدیم که دولت ایران مخالف با چیزی است اما هم اکنون این سوال مطرح است که تهران به دنبال چه آینده ای است.

بنابر این گزارش، تهران و واشنگتن چندین سال است که درباره برنامه هسته ای ایران با یکدیگر اختلاف دارند زیرا تهران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده، اما قدرتهای غربی این اظهارات را نمی پذیرند و ادعا می کنند که ایران از برنامه غنی سازی اورانیوم خود برای پیشرفت در زمینه سلاح هسته ای استفاده خواهد کرد.

اوباما بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده حق ایران را برای استفاده از برنامه صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته و در کنار دیگر کشورهای غربی قدمهای اساسی را در جهت ایجاد اطمینان تهران برداشته است.

وی در این بیانیه نوشت: ما به وضوح اعلام کردیم که اگر ایران به تعهداتی که هر ملتی دارد، پایبند باشد مسیری را برای موفقیت های بیشتر و روابط موثرتر با جامعه بین الملل در پیش خواهد داشت.

اوباما گفت: روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران پس از واقعه 13 آبان 1358 قطع شد اما به وضوح می گویم که ایالات متحده به دنبال روابط با جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع دوجانبه و احترام متقابل است و در مسیر حرکت ماورای رویدادهای گذشته است. هم اکنون زمان ایجاد روابط جدید میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است.