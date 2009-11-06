صرف شش میلیارد ریال برای ساماندهی ترافیک بجنورد

مهدی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این میزان اعتبار از محل اعتبارات شهرداری و دولت برای ساماندهی مسیرهای پرتردد شهری به منظور کاهش ترافیک شهرستان بجنورد صرف شد.

وی در خصوص تغییر الگوی کاربردی در هسته مرکزی بجنورد اظهار داشت: هسته مرکزی بجنورد که شامل خیابانهای اصلی و کوچه ای پر تردد است تا سال 91 تغییر نکرده و ساماندهی آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد.

مسئول ترافیک شهرداری بجنورد در ادامه از اجرای طرح پارکینگ حاشیه ای برای ایجاد ترافیک پویا خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی و جلوگیری از پارک دوبل خودروها، طرح پارکینگ حاشیه ای بر اساس زمانبندی مشخص و در قیمتهای متفاوت در دستور کار قرار دارد.

حمیدی هزینه مطالعات اولیه برای اجرای جامع ترافیک را پنج میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع ترافیک در شهرهای بالای 500 هزار نفر اجرایی است، تصریح کرد: با رایزنی مسئولان استانی با وزارت کشور شهر بجنورد با جمعیت 200 هزار نفر در این طرح قرار می گیرد.

حمیدی اذعان داشت: تاکنون میادین 17 شهریور، آزادگان و چهار راه امیریه ساماندهی شده و تحت بررسی برای رفع نواقص طرح است.