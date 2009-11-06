حجازی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه به پایان رسیده، اما هنوز نامی برای آن درنظر نگرفتهام. بازنویسی نهایی آخر این ماه به پایان میرسد، مذاکرههایی را با تهیهکننده شروع کردهام و با جدی شدن حضور تهیهکننده پیشتولید شروع میشود.
وی ادامه داد: این فیلم یک درام اجتماعی و شهری برای مخاطب عام است و از نظر فضاسازی با "درمیان ابرها" تفاوت دارد، "در میان ابرها" اسیر فضای جشنواره شد و در اکران عمومی هم به دلیل تبلیغات و شرایط نامناسب دیده نشد اما فیلم تازهام فضایی کاملا متفاوت با اولین تجربه سینماییام دارد.
این کارگردان افزود: پیشنهادهای تلویزیونی مختلفی در این مدت داشتهام که به دلیل شرایط نامناسب آنها را نپذیرفتهام، فضایی که بر بیشتر تولیدات تلویزیونی حاکم است با شتاب همراه است و در این شتاب و عجله برای رساندن فیلم به پخش کیفیت قربانی میشود، اگر شرایط مناسب برای ساخت فیلم یا مجموعه فراهم شود استقبال میکنم، اما فعلا تمرکزم روی فیلمنامه فیلم بعدیام است.
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