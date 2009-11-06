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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

حجازی پیش‌تولید فیلم تازه‌اش را شروع می‌کند

حجازی پیش‌تولید فیلم تازه‌اش را شروع می‌کند

روح‌الله حجازی با پایان نگارش فیلمنامه فیلم تازه‌اش، امسال دومین فیلم سینمایی خود را کلید می‌زند.

حجازی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه به پایان رسیده، اما هنوز نامی برای آن درنظر نگرفته‌ام. بازنویسی نهایی آخر این ماه به پایان می‌رسد، مذاکره‌هایی را با تهیه‌کننده شروع کرده‌ام و با جدی شدن حضور تهیه‌کننده پیش‌تولید شروع می‌شود.

وی ادامه داد: این فیلم یک درام اجتماعی و شهری برای مخاطب عام است و از نظر فضاسازی با "درمیان ابرها" تفاوت دارد، "در میان ابرها" اسیر فضای جشنواره شد و در اکران عمومی هم به دلیل تبلیغات و شرایط نامناسب دیده نشد اما فیلم تازه‌ام فضایی کاملا متفاوت با اولین تجربه سینمایی‌ام دارد.

این کارگردان افزود: پیشنهادهای تلویزیونی مختلفی در این مدت داشته‌ام که به دلیل شرایط نامناسب آنها را نپذیرفته‌ام، فضایی که بر بیشتر تولیدات تلویزیونی حاکم است با شتاب همراه است و در این شتاب و عجله برای رساندن فیلم به پخش کیفیت قربانی می‌شود، اگر شرایط مناسب برای ساخت فیلم یا مجموعه فراهم شود استقبال می‌کنم، اما فعلا تمرکزم روی فیلمنامه فیلم بعدی‌ام است.

کد مطلب 976922

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