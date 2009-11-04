عفو بین الملل خواستار ارجاع گزارش گلدستون به شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عفو بین الملل در پیام سرگشاده خود به تمامی نمایندگان مجمع عمومی سازمان ملل و بان‌کی ‌مون از مجمع عمومی خواست از دبیرکل بخواهد هرچه سریعتر کمیته مستقل و شفافی از کارشناسان حقوقی بین ‌الملل را جهت ارزیابی فعال و صادقانه هرگونه اقدام در زمینه‌ گزارش گلدستون تشکیل دهد و بررسی گزارش گلدستون را به شورای امنیت محول کند.

این سازمان همچنین از کارشکنی های تل آویو در انجام تحقیقات در این مورد و همچنین ادامه پرتاب موشک از سوی جنبش حماس به سرزمین های اشغالی انتقاد کرده است.

قرار است امروز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی گزارش گلدستون را بررسی کند.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 24 مهر در نشستی علنی این گزارش را تائید کرد.