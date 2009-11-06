از ابتدای امسال؛ 170طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کار گروه اشتغال چهارمحال و بختیاری گفت: از اول سال تاکنون 170طرح در جلسه های کار گروه استان چهارمحال و بختیاری مصوب شده است.