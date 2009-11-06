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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

از ابتدای امسال؛

170طرح در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری تصویب شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کار گروه اشتغال چهارمحال و بختیاری گفت: از اول سال تاکنون 170طرح در جلسه های کار گروه استان چهارمحال و بختیاری مصوب شده است.

علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه 170 طرح در جلسه های کارگروه اشتغال مصوب شده است، اظهار داشت: این میزان طرح با مبلغی بالغ بر 11هزار و 447 میلیون ریال در جلسات تصویب شده است.

وی افزود: این طرحها در استان چهار محال بختیاری اشتغال 286 نفر را به همراه خواهد داشت.

عباسی بیان داشت: در طی این مدت 54 طرح با مبلغ 63 هزار و 454 میلیون ریال با اشتغال 120نفر از طریق بانکهای عامل پرداخت شده است.

وی کاهش پرداخت تسهیلات در سال 88 را کسری منابع کافی بانکهای عامل دانست.

عباسی مهمترین برنامه مهم وزرات خانه کار وامور اجتماعی ایجاد اشتغال دانست و اذعان داشت: در جهت ایجاد اشتغال، بحث اشتغال خانگی که بر اساس مزیتهای استان مورد برنامه ریزی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 976927

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