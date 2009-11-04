نخستین همایش اثرات آلودگی هوا بر جانبازان شیمایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با بیان اینکه سلامت شهروندان یکی از دغدغه های مهم و اساسی شهرداری تهران است اظهار داشت: سازمانها و نهادهای مرتبط با سلامت جامعه برای گروههای خاص اعم از بیماران قلبی، کودکان، سالمندان و بیماران ریوی برنامه های خاص و ویژه ای را ترتیب و ارائه داده اند ولی متاسفانه تاکنون کمتر سازمانی به جانبازان شیمیایی و تاثیرات آلودگی هوا بر این قشر توجه کرده اند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه در حوزه سلامت شهروندان باید یکسری اقدامات مدیریتی انجام شود افزود: یکسری از اهداف و ماموریتهای شهرداری تهران بحث سلامت شهروندان است که در این حوزه اعتقاد بر این بوده که با بالا رفتن سلامت شهروندان کیفیت زندگی بالا رفته و شهروندانی اثرگذارتر خواهیم داشت.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست گفت: جانبازان شیمیایی در مواجهه با آلودگی هوا قشر آسیب پذیرتری هستند و باید در مورد آنان برنامه ریزی دقیق تری ارائه شود لذا در این خصوص نخستین همایش اثرات آلودگی هوا بر جانبازان شیمیایی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، شهرداری تهران، داشکده های پزشکی دانشگاه ایران، شهید بهشتی، تهران و خبرگزاری حیات در 23 آبان ماه سال جاری در مرکز آموزشهای اجتماعی منطقه 9 برگزار می شود.

حیدرزاده با بیان اینکه جانبازان شیمیایی سرمایه های نظام هستند که در زمان جنگ دفاع از سرزمین را به عنوان یک تعهد بر خود ملموس دیده اند. لذا اکنون باید در زمینه حفاظت از سلامت آنها اقدامات جدی ارائه شود گفت: برگزاری همایش فوق ایجاد حساسیت بیشتری را در زمینه اثرات آلودگی هوا بر جانبازان شیمیایی بین مسئولین امر ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: در این همایش بیانیه ای کاملاً عملیاتی ارائه می شود که در آن کارگروهی با حضور نمایندگانی از بنیاد شهید و امورایثارگران استان تهران به عنوان متولی حاکمیتی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، وزارت مسکن، شهرداری تهران مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود که مصوبات آن را تا همایش بعدی پیگیری خواهند کرد.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با بیان این موضوع که نگاهمان بر جانبازان شیمیایی نگاه ماموریت محور نباید باشد افزود: یکی از دلایلی که نتوانستیم در این حوزه در بعضی از موضوعات خدمات خوبی به جانبازان ارائه دهیم داشتن نگاه ماموریت محور به قضیه بوده است.

مشاور شهردار تهران افزود: باید جانبازان شیمیایی را از حاشیه به متن جامعه آورد لذا این عزم جدی و مشارکت معنادار بین بخشی را می طلبد که سلامت جانبازان در زمینه آلودگی هوا تضمین شود.

نخستین همایش تاثیر آلودگی هوای تهران بر جانبازان شیمیایی 23 آبان ماه در مرکز آموزشهای اجتماعی منطقه 9 خیابان استاد معین با حضور جمعی از جانبازان شیمیایی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهردار تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری و لشگری برگزار می شود.