مربی روسی تیم ملی هندبال شنبه وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "یوری کیدیوف" مربی اهل روس بالاخره بعد از گذشت یک ماه موفق به دریافت روادید ایران شده و قرار است روز شنبه 16 آبان ماه وارد تهران شود تا هدایت تیم ملی هندبال بزرگسالان(مردان) ایران را برای مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی 2010 بدست گیرد.

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان با تائید این خبر به مهر گفت: حضور این مربی در کشورمان قطعی است و وی بلافاصله بعد از حضور در ایران کار خود را شروع خواهد کرد.

وی افزود: این مربی روس تا پایان سال جاری قرارداد دارد و طبق برنامه تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان را برای مسابقات جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی در سال 2010(بهمن ماه سال جاری- لبنان) آماده می کند.

وی خاطر نشان کرد: "استفان سیدروچوک" مربی تیم نوجوانان ایران نیز به عنوان کمک وی را همراهی خواهد کرد.