لفافیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "بر فراز مهر" راهی هفدهمین جشنواره مراکز استان‌ها شد. در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلم تلویزیونی "چشم آفتاب" هستم و به احتمال زیاد شبنه 16 آبان‌ماه پیش تولید را آغاز می‌کنیم.

در فیلم "بر فراز مهر" پروانه معصومی، حبیب دهقان‌نسب، افشین نخعی، علی منصوری و مهسا مهجور به ایفای نقش پرداختند. مضمون این فیلم صنعتی و درباره گروهی از مهندسان است که با کمک مردم به دنبال رفع مشکل قطع برق هستند.

عوامل "بر فراز مهر" عبارتند از سیامک نیازی صدابردار، بابک بذرافشان مدیر تصویربرداری، فرید کشن‌فلاح طراح گریم، مهدی دیلمی طراح صحنه و لباس، میثم کزازی آهنگساز، محمود خرسند صداگذار، امید اسلامی جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، حسن لبافی دستیار کارگردان، حمیدرضا پورعلی‌محمد تهیه‌کننده. به سفارش سیمای مرکز مهاباد.