حدادعادل رئیس کنگره بین المللی روز جهانی فلسفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این حکم با تاکید بر اینکه امیدوارم برگزاری این آیین به نقطه عطفی در احیاء مکانت حکمی و علمی و احراز شان درخور ایران اسلامی در قلمرو فلسفه بدل شود و آغازی بر تعامل سازنده اندیشمندان برای ساختن فردایی بهتر باشد، تصریح کرده است: برگزاری کنگره بین المللی روز جهانی فلسفه در سال 1389 در ایران فرصت ارزشمندی است تا فلسفه الهی و بزرگان و متفکران ایران زمین و اندیشه بالنده ای که مبنای خلق فرهنگ و تمدن غنی و پویا و انسان ساز این دیار است؛ به عنوان راه درست حل مسایل جهان و برپایی جامعه طیبه و متعالی ، بار دیگر به جهانیان معرفی شود .



متن حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور به این شرح است:

برگزاری کنگره بین المللی روز جهانی فلسفه در سال 1389 در ایران فرصت مغتنمی است تا از یک سو اهالی اندیشه و فیلسوفان ژرف نگر گردهم آیند و در جهت همگرایی نظری و برنامه ریزی برای غنای فلسفه، به عنوان پایه حرکت به سمت کمال و تعالی در عصر کنونی ، یک تلاش مبارک را سازمان دهند و از سوی دیگر امکان ارزشمندی است تا فلسفه الهی و بزرگان و متفکران ایران زمین و اندیشه بالنده ای که مبنای خلق فرهنگ و تمدن غنی و پویا و انسان ساز این دیار است ، به عنوان راه درست حل مسایل جهان و برپایی جامعه طیبه و متعالی ، بار دیگر به جهانیان معرفی شود .



بر این اساس و نظر به سوابق علمی و تجربیات ارزشمند ، جنابعالی را به سمت رییس این کنگره بر می گزینم.



امیدورام با حضور و همکاری موثر صاحب نظران و اصحاب حکمت و مساعدت همه دلسوزان و موسسات علمی کشور ، برگزاری این آیین به نقطه عطفی در احیاء مکانت حکمی و علمی و احراز شان درخور ایران اسلامی در قلمرو فلسفه بدل شود و آغازی بر تعامل سازنده اندیشمندان برای ساختن فردایی بهتر باشد.