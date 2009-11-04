پروژه هایی مانند تونل توحید زیربنای توسعه را تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، احد خیری با بیان اینکه به ثمر رسیدن پروژه تونل توحید کسب سرمایه‌ای جدید در عرصه فنی و مدیریت شهری است، افزود: ما بیش از هر چیزی به زیرساخت‌های توسعه نیازمندیم و باید بیش از گذشته در این عرصه گام برداریم.

وی در ادامه گفت: به ثمر نشستن تونل توحید برای ما جای خوشحالی دارد چرا که هر ایرانی دوست دارد تا در بخشهای مختلف، شاهد اقدامات ارزنده‌ای باشد که بتواند به آن افتخار کند.

این نماینده مجلس افزود: تونل توحید با تاثیرات مثبتی که در شهر تهران و ترافیک آن خواهد داشت، باید به الگویی برای شهرهای دیگری تبدیل شود تا آنها هم به تناسب مشکلات و مسائل خود درصدد اقدام برای راه‌اندازی چنین طرح‌هایی بربیایند.

خیری این اقدام را از حیث زمان انجام و عظمت کار واجد ارزش دانست و گفت: چنین برنامه‌هایی نیاز به حمایت همه‌جانبه دارند و اگر مورد حمایت قرار گیرند، دلگرمی مدیران شهری را در پی خواهد داشت و آنها می‌توانند با پشتکار و انگیزه وافر در مسیر پیشرفت گام نهند.

نماینده بستان آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید با سرعت بیشتری نسبت به گذشته به توسعه بیاندیشیم و این موضوع ضرورتی حیاتی برای جامعه امروز ماست.