تفکر استکبار ستیزی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

حجت الاسلام علی خادمی در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: سیزدهم آبان ماه نماد و سمبل غیرت و از خود گذشتگی ملت ایران است و این روز یادآور حوادث مهمی است که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تداوم آن نقش اساسی داشت.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) نقطه عطفی در تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی است که از آن به عنوان انقلاب دوم تعبیر شده و طبل پوشالی آمریکا را به صدا درآورده و امام راحل (ره) در آن برهه از زمان از آمریکا بعنوان ببر پوشالی یاد کرد که این تعبیر موجب تشجیع حرکت های انقلابی در سطح جهان شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان اهداف یوم الله سیزده آبان و تجمع هر ساله دانش آموزان و دانشجویان را در تبدیل کردن تفکر استکبار ستیزی به فرهنگ عمومی، پرچم داری قشر آگاه جامعه در این مسیر، حفظ حالت تهاجمی انقلاب نسبت به دشمنان خود و تقویت روحیه خودباوری در ملت دانست و خواستار حفظ این راه توسط دانشجویان و دانش آموزان شد.

حجت الاسلام خادمی در پایان سخنان خود یادآور شد: ملت مسلمان ایران به‌ خصوص جوانان عزیز این مرز و بوم همیشه در برگزاری راهپیمایی شکوهمند 13آبان پیشگام بوده و امسال هم باحضور یکپارچه‌ خود دراین راهپیمایی سران استکبار را سرافکنده کردند.

کارشناس مسئول اداری و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان نیز به مناسبت فرا رسیدن سیزده آبان در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: سیزده آبان ماه در کشور ما محمل حوادث مختلفی بوده که هر کدام تاثیر خود را برسر نوشت این نظام نوپا در جهت تقویت پایه های آن گذاشته اند.

وی افزود: سیزده آبان 1358 با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و کشف اسناد و مدارک عملا ماهیت استکبار جهانی را بیش از پیش برای ملت شریف ایران به ویژه دانشجویان پیرو خط امام روشن تر ساخت لذا اگر سیزده آبان در کشورمان هر سال یاد آوری می شود تنها برگزاری یک روز تاریخی با یک جنبه خاص نیست بلکه این روز از ابعاد گوناگون و تاثیری که این پیروزی بر سرنوشت کشور در داخل و خارج و در صحنه های بین المللی و همچنین شکستهای که در عرصه های جهانی برای استکبار جهانی بوجود آورده است خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: از طرفی یادآوری این روز باعث اتصال اندیشه نسل انقلاب با نسلی که در آن دوران حضور نداشته اند می شود در نتیجه باعث به روز شدن نگرش ضد استکباری و استکبار ستیزی در نسل جوان و فعال و تاثیر گذار جامعه خصوصا دانشجویان می شود.