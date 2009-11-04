خروج شبکه بزرگراهی غرب تهران از بن بست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمیان گفت: ادامه بزرگراه شهید همت غربی با هزینه ای بالغ بر 350 میلیارد ریال به طول 5 کیلومتر و در 8 خط عبوری احداث می شود و حد فاصل بلوار پژوهش را به انتهای غربی منطقه 22 در محدوده گرمدره وصل می کند.

شهردار منطقه 22 تهران افزود: بر اساس طرح تفصیلی طول بزرگراه شهید همت در محدوده منطقه، 15 کیلومتر مصوب شده که از این مقدار تاکنون 10 کیلومتر آن احداث و به بهره برداری رسیده است. همچنین 19 تقاطع غیر همسطح شامل پل، زیرگذر، روگذر و.. مصوب شده که تاکنون دو پل احداث شده و اکنون چهار پل و تقاطع در دست احداث است.

کریمیان به تاثیر مطلوب این پروژه بر کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران –کرج اشاره کرد و گفت: بزرگراه شهید همت از معابر بزرگراهی مهم است که شرق تهران را به غرب آن وصل می کند. افزون بر این انتهای غربی بزرگراه به شهر کرج در کنار آزادراه تهران –کرج متصل خواهد شد. به این ترتیب با احداث امتداد این محور که در اولویت اداره کل راه و ترابری استان تهران است از اوج ترافیک صبح و عصر و روزهای تعطیل این آزادراه کاسته خواهد شد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران گفت: با احداث 5 کیلومتر محور شهید همت این بزرگراه در غرب شهر تهران تکمیل می شود.

شهردار منطقه 22 درباره کلنگ زنی پروژه ادامه بزرگراه رسالت (حکیم) نیز گفت: ادامه بزرگراه رسالت با هزینه ای بالغ بر 120 میلیارد ریال به طول 2 کیلومتر و نیم و در 6 خط عبوری و با 2 تقاطع غیر همسطح احداث می شود و حد فاصل بلوار 45 متری شهرداری را به 55 متری وردآورد (رودخانه وردآورد) متصل می کند.

کریمیان افزود: بر اساس طرح تفصیلی طول بزرگراه رسالت در محدوده منطقه 15 کیلومتر و نیم مصوب شده که دارای 17 تقاطع غیرهمسطح است. اکنون تنها یک پل بر روی رودخانه کن احداث شده و دو پل دیگر از جمله تقاطع غیر همسطح آزادگان - رسالت در دست احداث است.

شهردار منطقه 22 به افزایش ترافیک عبوری در این منطقه با بهره برداری از این دو پروژه اشاره کرد و گفت: تدابیری برای پیشگیری از آلودگی های هوا و صوت و حفظ منظر شهری پیش بینی شده است. بر این اساس در هر دو بزرگراه افزون بر پوسته معبر، حریمهایی برای کاشت درخت و احداث فضای سبز در نظر گرفته شده است. افزون بر آن خط پروژه بزرگراه رسالت حدود 6 متر پایین تر از سطح زمین احداث می شود.