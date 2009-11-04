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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

آذروش خبر داد:

بهره برداری از بزرگترین مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه سوخت در پایانه غرب

بهره برداری از بزرگترین مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه سوخت در پایانه غرب

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران گفت: به زودی بزرگترین مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه سوخت در پایانه غرب به بهره برداری خواهد رسید.

به گزاش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب اظهار کرد: تا یک ماه آینده مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه بزرگ سوخت پایانه غرب به بهره برداری می رسد که با افتتاح این مجموعه تمام صنایع مزاحم و آلاینده که قصد سرویس دهی به اتوبوسها را دارند از داخل فضای اصلی پایانه که مسافران از آن تردد می کنند خارج می شوند.

وی افزود: مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه سوخت پایانه غرب تا حدی موجب کاهش حجم ترافیک میدان آزادی نیز خواهد شد.

آذروش درباره ویژگیهای جایگاه سوخت پایانه غرب اظهار داشت: این دو پروژه در راستای تفکیک فضاهای پایانه ای از فضاهای تعمیرگاهی و خدماتی خودروها و مناسب سازی مسیر عبور و مرور مسافران صورت گرفته و در کاهش آلایندگی پایانه غرب بسیار تاثیرگذار است.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران تصریح کرد: مجتمع تعمیرگاهی پایانه غرب مجتمع ای وسیع و بزرگ است که دارای 18 غرفه و تعمیرگاه مجهز و دارای سرویسهای مستقل است و در این مجتمع علاوه بر اتوبوسهای پایانه غرب به سایر اتوبوسهای بین شهری سرویس دهی و خدمات رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهر تهران در ادامه گفت: جایگاه سوخت پایانه غرب نیز در ساعت توان سوخت رسانی به  150 اتوبوس گازوئیل سوز و 300 خودروی سواری بنزین سوز را دارد.

آذروش خاطرنشان کرد: در تلاشیم در این جایگاه برای سوخت گیری خودروهای CNG سوز نیز امکانات لازم را فراهم کنیم تا ضمن سوخت گیری اتوبوسهای پایانه غرب، سایر اتوبوسهای بین شهری و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی خودروهای سواری نیز بتوانند از این جایگاه سوخت استفاده کنند.

کد مطلب 976957

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