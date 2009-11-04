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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

امیر قطر:

اعراب و مسلمانان موضع واحدی در قبال اسرائیل اتخاذ کنند

اعراب و مسلمانان موضع واحدی در قبال اسرائیل اتخاذ کنند

امیر قطر از کشورهای عربی و مسلمان خواست که موضع واحدی را در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با سخنرانی در سی و هشتمین نشست شورای مشورتی قطر از کشورهای جهان خواست که در قبال رفع محاصره غزه مسئولیت پذیر باشند.

وی خاطرنشان کرد: عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات دموکراتیک فلسطین و مجازات کردن ملت فلسطین به خاطر انتخابشان از سوی بسیاری از کشورها باعث شده است که این کشورها تا حدودی صداقت خود را درباره سخن گفتن از دموکراسی و انتخابات از دست بدهند.

امیر قطر در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی قدس از کشورهای عربی و اسلامی خواست که موضع یکسانی را در قبال تجاوزات اسرائیل اتخاذ کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر اراده وجود داشته باشد ملت و سران عربی می توانند کارهای بسیاری انجام دهند.

کد مطلب 976959

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