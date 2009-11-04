اعراب و مسلمانان موضع واحدی در قبال اسرائیل اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با سخنرانی در سی و هشتمین نشست شورای مشورتی قطر از کشورهای جهان خواست که در قبال رفع محاصره غزه مسئولیت پذیر باشند.

وی خاطرنشان کرد: عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات دموکراتیک فلسطین و مجازات کردن ملت فلسطین به خاطر انتخابشان از سوی بسیاری از کشورها باعث شده است که این کشورها تا حدودی صداقت خود را درباره سخن گفتن از دموکراسی و انتخابات از دست بدهند.

امیر قطر در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی قدس از کشورهای عربی و اسلامی خواست که موضع یکسانی را در قبال تجاوزات اسرائیل اتخاذ کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر اراده وجود داشته باشد ملت و سران عربی می توانند کارهای بسیاری انجام دهند.