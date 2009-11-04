ایران پانزدهمین کشور برتر فناوری نانو دردنیا/ صدور محصولات نانویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سرکار چهارشنبه در مراسم افتتاح جشنواره نانو با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت و برنامه ریزی کلیه دستگاهها اجرایی برگزار می شود گفت: این همکاری و مشارکت به گونه ای بوده که ظرف 6 سال موفق شدیم با برگزاری این جشنواره دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان نوپا را عرضه کنیم.

وی افزود: علاوه بر این موفق شدیم در این مدت کوتاه رتبه ایران را در تولید علم و فناوری نانو از 60 به 15 ارتقا دهیم.

سرکار هدف از توسعه فناوری نانو در کشور را ارتقاء سطح زندگی و تولید ثروت ذکر کرد و اظهار داشت: در این دوره از جشنواره بیش از 50 شرکت نوپا و دانش بنیان حضور دارند که برخی از آنها موفق به صادرات محصولات خود شده اند.

وی با اشاره به سند چشم انداز کشور گفت: در این سند تاکید شده که تا سال 1404 اقتصاد کشور مبتنی بر دانش باشد که زیربنای این امر تولیدات و صنعت دانش بنیان است و این امر در گروی ایجاد و تاسیس شرکتهای دانش بنیانی است که از مراکز آموزشی و دانشگاهها فارغ التحصیل شده باشند.

دبیر ستاد توسعه نانو عدم ارتباط دانشگاهها با صنعت را از معضلات این فناوری دانست و ادامه داد: در 80 سال پیش دو بخش صنعت و دانشگاه به طور جداگانه تاسیس شدند و الان مشکلات زیادی در جهت هماهنگ کردن این دو بخش وجود دارد که باید با تلاش این فاصله ها را کم کرد.

وی ایجاد شرکتهای دانش بنیان را به دلیل اینکه از دل دانشگاهها بر می آیند در توسعه فناوری نانو بسیار موثر دانست و اضافه کرد: این شرکتها قادرند تحقیقات خود را که در قالب پایان نامه های تحصیلی انجام داده اند در این شرکتها به توسعه برسانند.

سرکار با تاکید بر سرمایه گذاری در حمایت از شرکتهای دانش بنیان گفت: این شرکتها ارزش افزوده زیادی برای کشور خواهند داشت.

وی با مقایسه جشنواره امسال با سال قبل خاطرنشان کرد: در سال قبل 120 غرفه در نمایشگاه بود که امسال این تعداد به 220 غرفه رسیده است.

به گفته دبیر ستاد توسعه نانو، کریدور خدمات فناوری تا بازار در بخش ویژه صنعت از بخشهای جدید این دوره از جشنواره است.