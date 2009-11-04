اعطای نانومارک به محصولات نانویی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی فرد چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه نانو با بیان این مطلب افزود: همزمان با برگزاری جشنواره نانو از نانومارک رونمایی می شود و به محصولاتی که پروسه ویژه ای را طی کرده باشند نانومارک اعطا می شود.

وی افزود: در اواخر سال 86 همزمان با رشد و تولید محصولات نانو، ایجاد مرکزی برای بررسی محصولات نانویی ضروری به نظر می رسید که برای این منظور مرکز بررسی و ارزیابی محصولات نانویی ایجاد شد.

اسدی تاکید کرد: این مرکز در حال حاضر به بررسی ادعای تولیدکنندگان محصولات نانویی می پردازد و در بخش ایمنی وارد نشده است ولی در آینده قرار است جنبه های ایمنی محصولات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

دبیر کمیته استانداردسازی به تعریف سازمان بین المللی استانداردسازی نانو ISOTC229 اشاره کرد و گفت: طبق تعریف این سازمان محصولات نانویی باید یک شرط اساسی داشته باشد. سایز آن در بازه یک تا 100 نانومتر مهندسی شده باشد و نانویی بودن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: همزمان با شروع کار ستاد نانو استانداردسازی در حوزه محصولات نانو آغاز شده است که در حال حاضر ایران عضو کمیته استاندارد بین المللی نانو است.