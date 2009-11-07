آزمایش بالینی دنیا در واکسیناسیون مالاریا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه پایلوت با حضور اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای آفریقایی، بنیاد بیل و ملیندا گیتس و با همکاری سازمان جهانی بهداشت بزرگترین آزمایش بالینی دنیا را آغاز می کند.

در سومین مرحله این آزمایش بالینی 16 هزار کودک زیر 18 ماه از هفت کشور آفریقایی شامل بورکینا فاسو، گابن، غنا، کنیا، مالاوی، موزامبیک و تانزانیا در مقابل مالاریا واکسینه می شوند. این واکسن را شرکت داروسازی انگلیسی "گلاسکو اسمیت کلاین" صرفا برای استفاده در آفریقا توسعه داده است.

در آفریقا بیماری مالاریا سالانه جان 800 هزار نفر را می گیرد که بیشتر این قربانیان، کودکان کمتر از پنج سال هستند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، این واکسن قادر است از ابتلای کودکان به مالاریا به میزان 50 درصد پیشگیری کند.