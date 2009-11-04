تولید میگو پرورشی بوشهر دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامحسین فقیه پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع پرورش میگو در منطقه حله افزود: پیش بینی می شود پرورش دهندگان میگو امسال سه هزار تن میگو برداشت کنند که با اجرای این طرح میزان تولید دو برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تحقیقاتی پرورش میگوی وانامی برای دو بار در سال در منطقه حله بوشهر با موفقیت اجرا شده است، اظهار داشت: با اجرای موفقیت آمیز طرح پرورش میگو دو بار در سال در استان بوشهر قابلیت این استان را در این زمینه مشخص می شود و باید از این پتانسیل برای گسترش این صنعت استفاده کرد .

رئیس بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده میگوی کشور با اشاره به اینکه بوشهر هزار و 100 هکتار مزرعه پرورش میگو دارد، گفت: سال گذشته از 783 هکتار مزرعه دو هزار و 200 تن میگو برداشت شد.

فقیه افزود: سال گذشته 870 هکتار استخر در استان بوشهر زیرپوشش پرورش میگو قرار گرفت اما امسال این میزان یک هزار و 150 هکتار افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت‌های لازم هم اینک بالغ بر 4 هزار و 190هکتار استخر با قابلیت آبگیری آماده پرورش میگو در استان بوشهر وجود دارد که برای استفاده از این اراضی به توجه و همکاری همه بخش‌ها نیاز است.

رئیس بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده میگوی کشور تاکید کرد: انتظار می‌رود برای احیای این صنعت بانک ‌ها با این بخش همکاری بیشتری داشته باشند.

وی پیش بینی کرد: امسال 700 تن میگوی پرورشی برای عرضه در بازار تهران از سوی بخش خصوصی صادر شود.