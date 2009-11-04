معطلی عجیب حجاج اصفهانی در فرودگاه مدینه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه ، یکی از این زائران در گفتگو با خبرنگار مهر از معطلی پنج ساعته آنها بر روی باند فرودگاه خبر داد و گفت: پس از پنج ساعت معطلی در درون هواپیما به زائران اجازه خروج داده شد و در سالن فرودگاه مدینه نیز زائران ساعتها منتظر کنترل گذرنامه و خروج از فرودگاه بودند. این در حالی است که اولین گروه زائران پرواز استان اصفهان پس از 14 ساعت معطلی هم اکنون از فرودگاه مدینه خارج شدند اما هنوز تعداد زیادی از آنها در سالن فرودگاه مدینه انتظار می کشند.

سالن فرودگاه مدینه از حداقل امکانات رفاهی برای زائران برخوردار است به طوری که برای اقامه نماز نیز محل مناسبی وجود ندارد .

پیش از این رئیس ستاد مدینه منوره سازمان حج و زیارت اعلام کرده بود که رایزینیهایی برای حل مشکل ورود زائران ایرانی به فرودگاه مدینه با مقامات سعودی صورت گرفته است.