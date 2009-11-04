رایزنی برای همکاری سیاسی و اقتصادی در سفر عراق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که امروز چهارشنبه برای سفری 4 روزه عازم کشور عراق است پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کشور عراق، کشور دوست و برادر ایران است و از گذشته همکاری ها و مناسبات مثبتی بین مردم دو کشور وجود داشته است.

نماینده مردم قم در خانه ملت با اشاره به اینکه شرایط جدیدی در عراق وجود دارد تصریح کرد: سیری که از نظر مردم سالاری در عراق بوجود آمده است، باعث می شود که همکاری های ما با عراق در ابعاد گوناگون گسترده شود.

لاریجانی همکاری های سیاسی و اقتصادی، رایزنی درباره مسائل منطقه ای و بین المللی را از جمله مسائل در دست بررسی در سفر به عراق عنوان کرد.

وی با اشاره به سابقه دوستی بین مردم عراق و ایران گفت: هم اندیشی مشترک درباره مسائل از جمله موضوعاتی است که باعث شد تا سفری به کشور عراق داشته باشم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: این سفر به دعوت رئیس مجلس و برای رایزنی های دو جانبه و منطقه ای به منظور دریافت نقطه نظرات مشترک صورت می گیرد.