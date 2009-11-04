خشم مردم از تعطیلی مساجد جمهوی آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ویدادی عباسوف موذن مسجدی در شهر گنجه گفت: آنها مسجد ما را تنها پس از اعمال این قانون تعطیل کردند و این امر موجبات خشم ما را فراهم کرد که چرا چنین اقدامی صورت گرفت.

دولت در این رابطه می‌گوید که این مسجد برای مرمت تعطیل شده امری که از سوی عباسوف تکذیب شده است.

عباسوف اظهار داشت: حقیت این است که دولت تصور می‌کند ما بیش از حد افراط‌گرا هستیم.

تعطیلی این مسجد در ماه سپتامبر با گذشت دو ماه از تصویب قانون جدید از سوی پارلمان صورت گرفت که براساس آن افرادی که خارج از کشور تحصیل کرده‌اند نباید رهبری و هدایت مساجد را برعهده گیرند.

براساس این قانون جدید دولت گامهایی برای نظارت و کنترل افرادی که این مساجد را اداره می‌کنند برداشته است. از این رو افرادی که مدیریت مساجد را برعهده می‌گیرند باید تأییدیه دولتی داشته باشند.

این کشور با جمعیتی حدود 7/8 میلیون نفردر ساحل دریای خزر چون کشور ایران که در جنوب آن قرار دارد عمدتاً شیعه‌نشین است اما از نظر زبان‌شناختی و قومیتی ارتباطهایی با کشور سنی‌نشین ترکیه دارد.

پس از چند دهه حکمرانی شوروی، این کشور درمیان سکولارترین کشورهای جهان اسلام بود، اما به دنبال استقلال آن در سال 1991 تعداد سازمانهای اسلامی در این کشور به‌سرعت افزایش یافت و تعداد آنها براساس آمار دولتی حدود 1800 سازمان است.