تسخیر لانه جاسوسی ترکیدن بغض در گلو خفته ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل که روز چهارشنبه در مراسم روز 13 آبان در برابر لانه جاسوسی سابق آمریکا سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: حدود 9 ماه بعد از پیروزی انقلاب و در 13 آ بان 58 که دانشجویان دانشگاهها باز سالروز تبعید امام و شهادت دانش آموزان را گرامی داشتند و اجتماع و تظاهرات کردند، آن روز دانشجویان به سفارت آمریکا که بعدا به درستی و به حق لانه جاسوسی امریکا نام گرفت وارد شدند و این مکان را تصرف کردند و این روز، روز تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه ملی با استکبار جهانی نام گرفت.

وی گفت : مردم پس از اینکه شنیدند فرزندان غیور و دلاورشان، دانشجویان آگاه دانشگاهها دژ استکبار و استعمار را در ایران تصرف کرده اند، خوشحال شدند و در ایامی که دانشجویان این لانه جاسوسی را تسخیر کرده بودند روز و شب انبوه مردم ، هزاران هزار نفر همانند جمعیت امروز در 30 سال پیش دائما در مقابل لانه جاسوسی اجتماع و دانشجویان را تایید می کردند .

حدادعادل افزود: همه کسانی که در سالهای استبداد ستمشاهی و اختناق دوران پهلوی و نبود آزادی در زندانها شکنجه دیده و آزادی را از دست داده بودند، همه کسانی که داغ تازیانه ها و شکنجه های دوران پهلوی را بر پشت و پیشانی خود داشتند همه آن اختناق و شکنجه ها را به حساب امریکا نوشته بودند چون می دانستند آن رژیم از پشتیبانی مطلق و بی قید و شرط امریکا برخوردار و مزدور امریکا در منطقه بوده است به این خاطر ملت از تصرف لانه جاسوسی امریکا خوشحال شد .

وی گفت : امام که مظهر ازادی و استقلال و سخنگوی واقعی ملت بود این حرکت را تایید کرد و فریاد براورد که این تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دومی بزرگتر از انقلاب اول است و اسنادی که بعدا در لانه جاسوسی بدست امد نشان داد که در نه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه اندازه توطئه در لانه جاسوسی طراحی شد ، چطور اینها روز به روز سعی داشتند با به راه انداختن تظاهرات دروغین، القای شبهه ، توزیع پول ، تبلیغات و اطلاعات غلط ، مردم را در مقابل انقلاب قرار دهند.

حدادعادل افزود: آمریکا برخلاف شعارهایی که در حمایت از دموکراسی ، آزادی ، حقوق بشر سر می دهد همواره از حکومتهای دیکتاتوری پشتیبانی کرده ، وا قعیت این است که امریکا هیچ وقت حامی و مدافع حکومتهای مردمی نبوده است .

این نماینده مجلس گفت : آنچه برای امریکا مخصوصا پس از جنگ دوم جهانی مهم بوده تسلط برکشورها و تامین منافعش بود آمریکا هیچ وقت به منافع ملی و واقعی مردم کشورهای جهان فکر نمی کرده است، و هر رژیمی را که بیشتر برای دولتمردان امریکا اطاعت و نوکری کند بیشتر دوست می دارد و اگر آن رژیم استبداد و اختناق داشته باشد ، آزادی ندهد، انتخابات برگزار نکند برای امریکا اهمیتی ندارد.

حداد عادل افزود: این سخن را با نگاهی به کشورهای منطقه می شود آزمایش کرد در اطراف کشور ما کشورهای متعددی هستند که در آنها اصولا صحبتی از آزادی انتخابات نیست و در چند سال اخیر مجلس نداشته اند اما آنها نزد امریکا به علت اینکه منافع امریکا را تامین می کردند عزیز بودند.

وی گفت: آمریکا درایران هم در قبل از انقلاب همین رفتار را داشت از حکومت شاه پشتیبانی بی قید و شرط می کرد و در آن 25 سالی که امریکا با کودتای 28 مرداد برشریانهای کشورمسلط شده بود درایران از آزادی،حقوق بشر، دموکراسی و مردم سالاری و انتخابات خبری نبود اما آمریکا از شاه پشتیبانی می کرد .

این نماینده مجلس افزود: کارتر یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در شب ژانویه به ایران سفر کرد و گفت من خوشحال هستم که سال نوی میلادی را در کشوری جشن می گیرم که مثل کشور خود من جزیره ثبات است ، آنها چنین تصوری از ایران تحت اختناق داشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که آمریکا در پیروزی انقلاب بیش از هر چیز از مردم‌سالاری دینی وحشت داشت، گفت: این وحشت در انتخابات 22 خرداد ماه 88 قابل مشاهده است.وقتی 40 میلیون نفربا 85 درصد مشارکت پای صندوق‌ها حاضر شدند، وقتی مردم با آن نظم، شور و آزادی مدنی انتخابات را برگزار کردند زنگ خطر برای آمریکا به صدا درآمد.

وی یادآور شد: آمریکا از الگو شدن مردم‌سالاری دینی ایران وحشت دارد به همین دلیل موضوع تقلب در انتخابات را دامن زد و شیرینی باشکوه و انبوه مردم را در کام آنان تلخ کرد و از افرادی که ادعا کردند در انتخابات تقلب شده حمایت کرد.

حدادعادل افزود: کسانی بودند که در عصر روز انتخابات اعلام کردند پیروز شدند و فردای انتخابات گفتند در انتخابات تقلب شده است. این افراد کسانی بودند که نه برای پیروزی و نه برای تقلب دلیلی مطرح نکردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن کسی که از آراء صیانت کرد و در برابر سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی ایستادگی و حمایت کرد مقام معظم رهبری بود. مقام معظم رهبری مثل همیشه و همانند امام (ره) از آرای مردم حمایت کردند. سخن منطقی و صریح رهبری این بود که دلایل تقلب را از راه‌های قانونی دنبال کنید. ایشان تاکید کردند جمهوری اسلامی اهل تقلب نیست و از سران فتنه خواستند اردوکشی‌های خیابانی متوقف شود اما آنان توجه نکرده و هم‌سویی با بیگانگان را ادامه دادند.

وی اظهار کرد: امروز نیز بیانیه می‌دهند ولی از تسخیر لانه‌ جاسوسی سخنی به میان نمی‌آورند و این حیرت‌آور است که کسی از 13 آبان سخن بگوید ولی از این واقعه‌ مهم سخنی نگوید. این بیانیه که سخنی از ظلم و ستم آمریکا در قبل و بعد از انقلاب به میان نیاورده به مذاق آمریکا خوش آمده و ازشبکه‌های آمریکایی پخش می‌شود. این آقایان جواب ایثارگران، شهدا و جانبازان را چگونه می‌دهند، فردای قیامت آن‌ها پاسخ امام (ره) را چگونه خواهند داد؟

حدادعادل گفت: آنهایی که دم ازامام (ره) می‌زدند و می‌زنند جواب فرزندان امام (ره) یعنی دانش‌آموزان و دانشجویان را چه خواهند داد، اینان باید پاسخ دهند که دشمنان ایران بیش‌تر خوشحال شدند یا ملت ایران وعجیب این است که افرادی برای سازش در مجلس ششم تلاش می‌کردند امروز در مساله‌ هسته‌ای اظهار نگرانی و دلسوزی می‌کنند و در واقع می‌خواهند خود را در این باره نگران نشان دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درحالی که ما معتقدیم مقام معظم رهبری،رئیس‌جمهور و ملت درمسئله‌ هسته ای منافع و حق مسلم ایران را برای استفاده از این انرژی با هیچ قدرتی معامله نمی‌کنند.

نماینده‌ مردم تهران خاطر نشان کرد: در 10 ماه اخیر که اوباما با شعار تغییر در آمریکا به پیروزی رسید سعی کرد لحن سخن را تغییر دهد ولی ما باید بپرسیم آیا آمریکا حقیقتا در سیاست و رفتار خود تغییر ایجاد کرده است. تغییر حقیقی زمانی است که کاخ سفید و اوباما نگاه و رفتار خود را نسبت به ملت‌های مسلمان و دموکراسی تغییر دهند. آیا فشار آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان نسبت به مردم آنان تغییری داشته است و آیا ظلم و ستم رژیم صهیونیستی نسبت به مردم فلسطین، لبنان و ایران کاسته شده است.

وی با اشاره به جنایت گروهک ریگی در شهرستان سرباز، گفت: گروهک ریگی به تازگی شیعه و سنی را در کنار یکدیگر به شهادت می‌رساند و آمریکا از آنان حمایت می‌کند. علاوه بر آن همین روزها 55 میلیون دلار برای ایجاد تنش در ایران تصویب می‌کند. آیا این‌ها تغییر است؟

حدادعادل افزود: همانطور که رهبرمعظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند ملت ایران روزی نظر خود را نسبت به آمریکا عوض می‌کند که آمریکا رفتار ظالمانه‌ خود را تغییر دهد و تا آن زمان برنامه و سیاست رهبر، مجلس، دولت، قوای سه‌گانه، ملت، نیروهای مسلح و بسیج دفاع از استقلال جمهوری اسلامی خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه استقلال نخستین کلمه ای بود که به طور طبیعی و به صورت خودجوش مانند گلی در بهار انقلاب بر لب ملت شکفته شد، گفت: مردم استقلال وآزادی را درسایه حکومت و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می خواستند.

نماینده مردم تهران افزود: سابقه تاریخی مردم بر این باور بود که مشکل اصلی این کشور و سدراه سعادت ملت ، نبود استقلال بوده است. مردم با یادآوری تاریخ دویست ساله اخیر در دوران قاجار و بخصوص پهلوی ها می دانستند که استقلال کشور ما مخدوش بوده است.

سخنران مراسم یوم الله 13 آبان افزود: مردم ما خاطرات بسیار تلخی از دخالت بیگانگان و انگلیسی ها در دوران قاجار در امور ایران داشتند.

غلامعلی حداد عادل در ادامه گفت: مردم ایران به ویژه کسانی که در انقلاب شرکت کردند خاطره 25 سال دخالت قیم مآبانه آمریکا را که از 28 مرداد 32 آغاز شد و تا سال 57 ادامه یافت در حافظه خود داشتند. مردم می دانستند که به ویژه در 25 سال قبل از پیروزی انقلاب، آمریکا بیش از هر قدرت دیگری به استقلال ایران صدمه زده است.

نماینده مردم تهران گفت: نمونه بارز دخالت آمریکا احیای کاپیتولاسیون یا همان حق مصونیت کنسولی در ایران بود.

حدادعادل افزود: کاپیتولاسیون قاعده ظالمانه استعماری بود که درقرن نوزدهم استعمارگران درکشورهای استعمارزده حاکم کردند و بعد از آنکه استعمار ضعیف شد بسیاری از کشورها از جمله ایران چند ده سال پیش این قانون را لغو کرده بودند.

سخنران مراسم یوم الله 13 آبان اضافه کرد: آمریکایی ها دوباره درسال 1343 به شاه فشار آوردند واین قانون تصویب شد که طبق آن مستشاران نظامی آمریکا که در ایران بودند از محاکمه در دادگاه های ایران مصون شدند.

حداد عادل گفت: طبق این قانون اختیار محاکمه مستشاران آمریکایی در صورت ارتکاب جرم از دست قوه قضاییه ایران بیرون بود و این بازگشتی به دوران استعماری قرن نوزدهم محسوب می شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اعتراض بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به تصویب این قانون، افزود: امام راحل در سال 43 در برابر این ظلم آشکار به فریاد درآمدند و فرمودند: " قلبم در فشار است" و کاپیتولاسیون را محکوم کردند. وی ادامه داد: حضرت امام فریاد استقلال طلبی را بلند و ملت ایران را بیدار کردند.

حداد عادل تصریح کرد: امام راحل پس از سخنرانی تاریخی خود، در سیزده آبان سال 1343 به ترکیه و سپس به عراق تبعید شدند و این نخستین مناسبت سیزده آبان بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: سیزده آبان 1357 نیز روزی بود که دانش آموزان به یاد سالروز تبعید امام در دفاع از استقلال کشور تظاهرات کردند و به دانشگاه تهران آمدند و در آنجا دژخیمان پهلوی دانش آموزان را به گلوله بستند.

سخنران مراسم یوم الله 13 آبان گفت: بعدها از اسنادی که از لانه جاسوسی آمریکا به دست آمد، معلوم شد که 11 آبان همان سال یعنی دو روز قبل از کشتار دانش آموزان ، سفرای آمریکا و انگلیس با شاه دیدار داشتند و به او توصیه کردند با تظاهرکنندگان برخورد کند.

نماینده مردم تهران در پایان سخنان خود تصریح کرد: 13 آبان 57 و شهادت دانش آموزان منشاء بیداری ملت ایران شد.