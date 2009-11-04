داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئتها به زودی کار داوری و ارزشیابی بیش از 350 فیلم منتخب بخشهای ملی و بینالمللی را آغاز و پنج داور 92 فیلم بخش بینالملل را داوری میکنند. داوران این بخش عبارتند از لساد جموسی از تونس، والری لیناردی از بلژیک، موبالا دیودونه از فرانسه، عبداللطیف احمدی از افغانستان و دکتر شهابالدین عادل از ایران.
علی ضاهر از لبنان، ماهین ضیا از پاکستان و نماینده موسسه فرهنگی اکو فیلمهای کشورهای اسلامی و اکو را داوری میکنند. داوران سینمای ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از مهناز مظاهری، محمدرضا اصلانی، مهرداد اسکویی، عبدالله علیمراد، محمدرضا گرشاسبی، محمدرضا عرب و محمود گبرلو. این هیئت 256 فیلم کوتاه ایرانی را داوری میکنند.
در بیست و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 2492 فیلم از 103 کشور و 1536 فیلم از ایران به دبیرخانه جشنواره رسیده که هیئتهای انتخاب در مجموع 92 فیلم از 40 کشور و 256 فیلم از 47 شهر ایران را برای رقابت در بخشهای مسابقه ملی و بینالمللی انتخاب کردند.
در این دوره بهترین فیلمهای کوتاه ایرانی با داوری گروههای دانشجویی و از نگاه تماشاگران انتخاب میشوند. انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران هم همزمان با جشنواره فیلم کوتاه تهران نشست موضوعی بررسی ظرفیتهای فیلم کوتاه در ایران و جهان را در سینما فلسطین تهران برگزار میکند.
این برنامه در یکی از روزهای جشنواره برپا میشود و حضور فیلمسازان و علاقمندان در این نشست آزاد است. بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از 20 تا 25 آبانماه در تهران و همزمان در دیگر استانها برگزار میشود.
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