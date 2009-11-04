اهداء تندیس ویژه فیلا به عبدالله زارع / حضور 7 مربی ایرانی در ایروان

به گزارش خبرنگار مهر، در این کلاس چهار روزه که 14 تا 17 آبان ماه در شهر ایروان ارمنستان برگزار شد هفت مربی ایرانی به همراه مربیان سرشناس کشتی فرنگی دنیا کلاسهای تئوری و عملی را زیر نظر مدرسان سرشناسی همچون غازاریان ارمنستانی، تنومن آلمانی، ونازاریان دارنده چند مدال جهان والمپیک برگزار کردند و در روز پایانی نیز درامتحان نهایی شرکت کردند تا پس از مشخص شدن آزمون درجه آنها مشخص شود.

ناصرنوربخش، جمشید خیرآبادی مربیان تیم ملی کشتی فرنگی و خلیل رشید محمدزاده سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از طرف فدراسیون کشتی در این کلاس شرکت داشتند. حسن یوسفی افشار، بهرام حسین‌زاده، محمدعلی چمیانی و دکتر عباس خدایاری دیگر نفرات شرکت کننده کشورمان در این کلاس بین‌المللی بودند و ایران با هفت نفر بیشترین شرکت کننده را در میان تمامی کشورها داشت.

همچنین در جریان این کلاس بین المللی کشتی فرنگی، رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی (فیلا)، تندیس ویژه فیلا را به عبداله زارع بهترین مربی سال 2009 جهان اهدا کرد.

ناصر نوربخش مربی تیم ملی به نمایندگی از وی این جایزه را دریافت کرد. این جایزه شامل یک تندیس است که حاوی این معنی است که کشتی‌گیران باید همیشه در دست مربیان حفظ شوند. عبدالله زارع 84 ساله اولین مربی حمید سوریان دارنده چهار مدال طلای رقابتهای جهانی است. مربیان ایرانی بامداد امروز چهارشنبه به ایران بازگشتند.