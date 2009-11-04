"تجلی جلال و جمال" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این ‌کتاب که از مجموعه کتابهای ادبیات آیینی مرکز آفرینشهای ادبی‌ حوزه هنری است گوشه ای از فضایل امام حسین (ع) را در خود جای داده است.

وصف ‌رخساره خورشید، فیض حضور، آینه جلال، کیمیای مراد، سفینه نجات، بر آستان جانان، ترک مراد و این شرح بی نهایت عناوین بخشهای کتاب است که در آنها به بررسی صفات، فضائل و‌کمالات امام حسین(ع) پرداخته شده است.

زبان شیوا و نثر ادبی از ویژگیهای این کتاب است و نویسنده در هر بخش سعی کرده مطالب خود را با اشعار و نثرهای کهن فارسی همراه سازد.

در قسمتی از کتاب می خوانیم: "با این همه فرمانروای عشق نهیب می‌زند که این چه نومیدی و تردید است، آن سلیمان جاهی که تو قصد عرض ارادت بدو داری بحر بیکران ‌کرامت و آیت فتوت و رحمت است از مور‌ کمتر مباش که او ران ملخ به پیشگاه سلیمان به هدیه برد. او خود آگاه است که بهای هدایا بر حسب مقدار هدیه‌کننده است: کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز/ تا به سر منزل خورشید رسی چرخ زنان".

انتشارات سوره مهر چاپ دوم این کتاب را در 63 صفحه به بازار کتاب عرضه کرده است.