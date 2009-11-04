درس اصلی 13 آبان دشمن شناسی بود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی 13 آبان به خبرنگار مهر افزود: آمریکا و مسئولان دولت آمریکا باید بدانند امروز ملت ایران فریب آنها را نمی خورد و توطئه های آنان برای مردم ما رسوا شده است.

وی خودباوری و اعتماد به نفس را در سایه پیروی از مقام عظمی ولایت، وظیفه اصلی دانش آموزان و دانش آموزان دانست و اظهار داشت: براساس گفته امام راحل( ره ) امریکا و مزدورانش در برابر این ملت بیدار هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی دشمن شناسی را از ضروریات مهم ایران امروز برشمرد و گفت: ملت ایران همیشه در صحنه بوده و هستند و می دانند دشمنان همچنان برای کشور عزیزمان توطئه چینی می کنند.

جهانبخش حضور 87 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نمونهن ای از بیداری ملت دانست و موفقیت ایران در شبیه سازی سلولهای بنیادی و کسب رتبه پنجم در جهان و پرتاب ماهواره امید را حاصل اراده ملت ایران برشمرد.