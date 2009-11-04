به گزارش خبرنگار مهر، افشاریان را در امر قضاوت این مسابقه مجید ویشگاهی و غلام آموزگار همراهی می کنند. همچنین دیدار تیمهای راه آهن شهرری و استقلال تهران را محسن قهرمانی داوری می کند. کمکهای وی در این بازی مسعود فرح نیا و مجید شمس هستند.
قهرمانی پس از آنکه دیدار استقلال - سایپا کرج در هفته سی و سوم فصل هشتم لیگ برتر را قضاوت کرد، دیگر برای آبی پوشان تهرانی سوت نزده است. آن بازی جنجالی با تساوی یک بریک به اتمام رسید و مربیان استقلال مدعی بودند، قهرمانی چند پنالتی این تیم را نادیده گرفته است.پ
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 14/8/88
* پرسپولیس - ابومسلم خراسان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: خداداد افشاریان، کمکها: مجید ویشگاهی و غلام آموزگار، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: غلامرضا بهروان
جمعه - 15/8/88
* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
داور: غلامرضا جباری، کمکها: رحیم شاهین و مهرداد تقیزادگان، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: ایرج نظری
* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: تورج حق وردی، کمکها: محسن فریمان و مصطفی فراهانی، داورچهارم: حسین محبوبی
ناظر: حاتم بکپور
* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: حسین خانبان و علیرضا کناری، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: محمدعلی فروغی
* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
داور: احمد صالحی، کمکها: جواد تقی پور و سعید قاسمی، داورچهارم: امید سعید فر
ناظر: علی خسروی
شنبه - 16/8/88
* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: رسول رهبرفام، کمکها: بابک داودی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بیژن حیدری
ناظر: سعید بطحایی
* مس کرمان - استیل آذین، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: سعید بخشی زاده، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید علینژادیان، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: محمود ریاحی
* شاهین بوشهر - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: بهرام نقوی و عباس انتظاری، داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: عبود سنگاشکن
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمکها: مسعود فرح نیا و مجید شمس، داورچهارم: آرش خرمیان
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
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