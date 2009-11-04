به گزارش خبرنگار مهر، افشاریان را در امر قضاوت این مسابقه مجید ویشگاهی و غلام آموزگار همراهی می کنند. همچنین دیدار تیم‌های راه آهن شهرری و استقلال تهران را محسن قهرمانی داوری می کند. کمک‌های وی در این بازی مسعود فرح نیا و مجید شمس هستند.

قهرمانی پس از آنکه دیدار استقلال - سایپا کرج در هفته سی و سوم فصل هشتم لیگ برتر را قضاوت کرد، دیگر برای آبی پوشان تهرانی سوت نزده است. آن بازی جنجالی با تساوی یک بریک به اتمام رسید و مربیان استقلال مدعی بودند، قهرمانی چند پنالتی این تیم را نادیده گرفته است.پ

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 14/8/88

* پرسپولیس - ابومسلم خراسان، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و غلام آموزگار، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: غلامرضا بهروان

جمعه - 15/8/88

* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: ایرج نظری

* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: محسن فریمان و مصطفی فراهانی، داورچهارم: حسین محبوبی

ناظر: حاتم بک‌پور

* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: حسین خانبان و علیرضا کناری، داورچهارم: محمد کمانی

ناظر: محمدعلی فروغی

* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: جواد تقی پور و سعید قاسمی، داورچهارم: امید سعید فر

ناظر: علی خسروی

شنبه - 16/8/88

* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: بابک داودی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بیژن حیدری

ناظر: سعید بطحایی

* مس کرمان - استیل آذین، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی‌نژادیان، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: محمود ریاحی

* شاهین بوشهر - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: بهرام نقوی و عباس انتظاری، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: عبود سنگاشکن

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مسعود فرح نیا و مجید شمس، داورچهارم: آرش خرمیان

ناظر: ابراهیم میرزابیگی