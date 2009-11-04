بیداری امت اسلامی در مقابل نظام سلطه از دستاوردهای 13 آبان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدون تردید حرکت انقلاب اسلامی ایران در برابر مستکبرین و پرچمداری ملت ایران در مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی، همچنین بیداری امت اسلامی در مقابل نظام سلطه از دستاوردهای حوادث 13 آبان است.

وی تصریح کرد: 13 آبان در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران یک روز به یادماندنی و تاریخی است که در آن سه رویداد مهم و تأثیرگذار اتفاق افتاده است، حادثه تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال 1343، شهادت دانش آموزان مظلوم و بی گناه به دست رژیم پهلوی در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358 که هر یک دلالت آشکار بر روحیه ظلم ستیزی و مقابله با استکبار جهانی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: بدون تردید حرکت انقلاب اسلامی ایران در برابر مستکبرین و پرچمداری ملت ایران در مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی، همچنین بیداری امت اسلامی در مقابل نظام سلطه از دستاوردهای حوادث 13 آبان است از این رو مردم ایران هر سال با انجام راهپیمایی گسترده خود در این روز ضمن تجدید میثاق با شهداء و آرمان های والا امام بزرگوار روح عدالت خواهی و استکبارستیزی خود را به نمایش می گذارند.

حجت الاسلام میرعمادی ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار به خصوص جوانان سلحشور و غیرتمند استان لرستان برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، عنوان کرد: انتظار دارم با هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل پاسخ دندان شکنی به زیاده خواهی های استکبار جهانی و ایادی آنان داده و همچون گذشته آنان را مأیوس کنند.