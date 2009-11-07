اصغرخالقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باشگاه های خصوصی کشش کمتری برای ماندگاری تا پایان رقابتهای لیگ را دارند و در وضعیتی که ببینند تیم هایشان نتیجه ای در رقابتها نمی گیرند از دور مسابقات کنار می کشند.

وی افزود: خوشبختانه این مشکل در بین تیم های مردان کمتر از تیم های حاضر در بخش بانوان رخ می دهد زیرا باشگاه های حاضر در این بخش با توجه به تبلیغات بیشتر و حضور رکابزنان در مسابقات و برنامه های مختلف داخلی و برون مرزی تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در این رشته دارند دارند.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما برای حضور تیم هایی مانند پتروشیمی تبریز که با برنامه و سرمایه کار می کند دغدغه نداریم اما تیم های حاضر در بخش بانوان نوپا هستند و برای ادامه کار نیاز به برنامه ریزی بیشتر و حمایت دارند.

وی با بیان اینکه باید برای بالابردن کشش تیم ها فکری بکنیم گفت: به همین دلیل بزودی کمیته ای را تشکیل می دهیم تا برای رقابتهای لیگ برنامه ریزی کرده و با قرار دادن تمهیداتی برای این دیدارها یا برنامه ریزی برای برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ میزان سرمایه گذاری و ماندگاری تیم های باشگاهی را برای حضور در رقابتهای دوچرخه سوار یبیشتر کنیم.