روستاییان بوشهر روزانه 100 لیتر بالاتر از سرانه آب مصرف می کنند

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اینک سرانه مصرف آب در استان بوشهر 250 لیتر در روز است این در حالی است که الگوی سرانه مصرف آب بین 75 تا 150 لیتر در روز می باشد .

وی اظهار داشت: کاهش مصرف در استانی خشک که همواره با پدیده خشکسالی روبرو است بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رفیعی پور از تصویب سیاست های بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در افق 1404 ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان بوشهر خبر داد و گفت: چندی پیش با حضور معاون امور عمرانی استانداری بوشهر سیاست های بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر پس از بحث و بررسی سرانجام به تایید کارگروه امور زیربنایی رسید و جهت اقدام های بعدی ابلاغ شد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: در این نشست سیاستهای بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در قالب 5 محور اصلی مورد تصویب قرار گرفت .

وی اظهار داشت: ساماندهی و تصفیه فاضلاب مناطق روستایی با اولویت زیست محیطی و بازچرخانی پسابها متناسب با نیازهای مختلف آب، اصلاح و تبیین الگوی مصرف آب با رویکرد اصلاح مبانی فنی ، اجرایی و بهره برداری با بکارگیری از فناوری های نوین و مدیریت موثر منابع آب با رویکرد پیشگیری و مقابله با پدیده خشکسالی و استفاده از منابع آب غیر متعارف (آبهای لب شور) سه محور سیاست های بخشی شرکت آبفار استان بوشهر در افق 1404 است.

رفیعی پور اضافه کرد: کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد با رویکرد اصلاح خطوط و شبکه ها و حذف مصارف غیر مجاز و مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب با رویکرد کاهش هزینه ها و تصدی دولت در فعالیتهای آبرسانی از طریق ارتقای نقش مشترکین در تامین هزینه های تمام شده و شفاف سازی قوانین و تعرفه های خدمات آب و فاضلاب دو محور دیگر این سیاست می باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 500 روستای استان بوشهر با جمعیتی حدود 290 هزار و 533 نفر که 96 درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهد از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و لوله کشی شده برخوردار هستند.