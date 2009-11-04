روستاییان بوشهر روزانه 100 لیتر بالاتر از سرانه آب مصرف می کنند

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اینک سرانه مصرف آب در استان بوشهر 250 لیتر در روز است این در حالی است که الگوی سرانه مصرف آب بین 75 تا 150 لیتر در روز می باشد.
وی اظهار داشت: کاهش مصرف در استانی خشک که همواره با پدیده خشکسالی روبرو است بسیار مهم و حائز اهمیت است.
رفیعی پور از تصویب سیاست های بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در افق 1404 ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان بوشهر خبر داد و گفت: چندی پیش با حضور معاون امور عمرانی استانداری بوشهر سیاست های بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر پس از بحث و بررسی سرانجام به تایید کارگروه امور زیربنایی رسید و جهت اقدام های بعدی ابلاغ شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر افزود: در این نشست سیاستهای بخشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در قالب 5 محور اصلی مورد تصویب قرار گرفت.
وی اظهار داشت: ساماندهی و تصفیه فاضلاب مناطق روستایی با اولویت زیست محیطی و بازچرخانی پسابها متناسب با نیازهای مختلف آب، اصلاح و تبیین الگوی مصرف آب با رویکرد اصلاح مبانی فنی ، اجرایی و بهره برداری با بکارگیری از فناوری های نوین و مدیریت موثر منابع آب با رویکرد پیشگیری و مقابله با پدیده خشکسالی و استفاده از منابع آب غیر متعارف (آبهای لب شور) سه محور سیاست های بخشی شرکت آبفار استان بوشهر در افق 1404 است.
رفیعی پور اضافه کرد: کاهش هدر رفت و آب بدون درآمد با رویکرد اصلاح خطوط و شبکه ها و حذف مصارف غیر مجاز و مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب با رویکرد کاهش هزینه ها و تصدی دولت در فعالیتهای آبرسانی از طریق ارتقای نقش مشترکین در تامین هزینه های تمام شده و شفاف سازی قوانین و تعرفه های خدمات آب و فاضلاب دو محور دیگر این سیاست می باشد.
وی یادآور شد: در حال حاضر 500 روستای استان بوشهر با جمعیتی حدود 290 هزار و 533 نفر که 96 درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهد از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و لوله کشی شده برخوردار هستند.
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