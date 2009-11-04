دایناسورهای نوجوان "تیرانوساروس رکس" بسیار سرکش بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، بقایای این دایناسور نوجوان که "ژان" نامگذاری شده است در سال 2001 در ایالت مونتانا واقع در آمریکا کشف شد.

اکنون دانشمندان دانشگاه ایلینویز شمالی و موزه تاریخ طبیعی راکفورد با بررسی استخوان پوزه "ژان" دریافتند که دایناسورهای نوجوان گونه "تیرانوساروس رکس" بسیار سرکش بوده و اغلب با همسالان خود مبارزه و دعوا می کرده اند.

جنسیت "ژان" هنوز مشخص نیست و انتخاب این نام در بزرگداشت اهدا کننده این فسیل به موزه بوده است. نتایج بررسیهای فعلی نشان می دهد که این دایناسور نوجوان حدود شش متر و نیم طول و بیش از دو متر قد داشته و وزن آن حدود 700 کیلوگرم بوده است.

آرواره فوقانی و پوزه این دایناسور نوجوان حفره های ناشی از یک زخم را نشان می دهد که به نظر می رسد در اثر گازگرفتگی یک گونه همسن ایجاد شده باشد.

براساس گزارش ایندیپندنت، این محققان با بررسی ساختار میکروسکوپی بافت استخوانی این فسیل از طریق پرتونگاری مقطعی به این نتایج دست یافتند.