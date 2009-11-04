مجلس با توقف افزایش حقوق و دستمزدها مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هادی قوامی، نماینده اسفراین در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بازگشت به ماده 13 لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شد .

ماده 13 لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی حذف شده بود .

دراین ماده برتوقف افزایش حقوق و دستمزدها از زمان اجرایی شدن این لایحه، برای پیشگیری از ایجاد تورم مضاعف تاکید شده بود .

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد .

وی گفت: درصورت بازگشت به لایحه پیشنهادی دولت درسال های آینده در مورد نظام تامین اجتماعی کارگران و کارکنان دولت با مشکل مواجه می شویم و عدم تعادل بازار انرژی را به بازار کار منتقل می کنیم .

وی از نمایندگان خواست به پیشنهاد قوامی رای موافق ندهند .

درنهایت این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد و با 142 رای مخالف و 15 رای موافق، مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.