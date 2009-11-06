پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که پاسخ نمایندگان مجلس به دغدغه های رئیس جمهور در خصوص طرح تحول اقتصادی چه خواهد بود، اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه مجلس موضوعات و راهکارهای مختلفی در خصوص طرح تحول اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت تا هم قانون خدشه دار نشود و هم دغدغه های رئیس جمهور مرتفع گردد.

وی افزود: قرار است راهکارهایی که تا کنون در کشور اجرا شده نیز مورد بررسی قرار بگیرد تا شاید بتوان از آنها به عنوان راه میانه استفاده کرد.

سروری با بیان اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی مشارکت جدی هر سه قوه را می طلبد، ادامه داد: مجلس رغبت ندارد موضوعی را به دولت تحمیل کند به گونه ای که دولت آنگونه که لازم است پای کار نایستد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که از سوی دیگر مجلس هم نباید کاری کند که مغایر با قانون باشد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت معتقد است که موکول شدن طرح تحول به بودجه سالیانه ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی شود که اساس و شالوده کار دولت را بر هم بریزد و در ادامه دولت انجام کار سنگینی را بدون پشتوانه بر دوش خود احساس کند لذا دولت می خواهد جای پای محکمی برای اجرای این لایحه حساس و سرنوشت ساز داشته باشد.

سروری خاطرنشان کرد: سخن نمایندگان مجلس این است که ما هم تلاش کرده ایم تا تضمین های بسیاری را برای کار دولت در این لایحه بگنجانیم.

وی همچنین گفت: در هر حال کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اکنون در حال بررسی این موضوع است.