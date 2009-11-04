به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بیمه در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور، با آزادسازی نرخ حق بیمه رشته های آتش سوزی واحدهای مسکونی و غیرصنعتی و همچنین بیمه مهندسی موافقت کرد.

در مرحله دوم تلاش شده علاوه بر رشته های مهندسی که گروه معینی از بیمه گذاران را در برمی‌گیرد، رشته هایی که عمدتاً بیمه گذاران آنها اشخاص حقیقی و عموم مردم هستند نیز انتخاب شود. رشته بیمه آتش‌سوزی غیرصنعتی و مسکونی دارای این خصیصه است و با افزایش رقابت، بازار این رشته توسعه بیشتری می یابد.

براساس تصمیم شورای عالی بیمه، اختیار تعیین نرخ حق بیمه رشته بیمه آتش‌سوزی برای موارد غیرصنعتی و مسکونی و خطرات تبعی آن به جز زلزله بطور کامل به شرکت‌های بیمه واگذار شد.

در زمان حاضر حدود 12 میلیون ساختمان مسکونی شهری و پنج میلیون ساختمان روستایی در کشور وجود دارد که طبق آمار حدود یک میلیون و یکصد هزار آن دارای پوشش بیمه‌ای است.

متناسب با این تصمیم، نرخ و شرایط رشته مهندسی آزاد و تعیین آن به شرکت های بیمه واگذار شد. بمنظور امکان نظارت بر نحوه تعیین نرخ و شرایط رشته مهندسی در شرکت های بیمه مقرر شد شرکت های بیمه، بیمه نامه های بالاتر از 700 میلیارد ریال خود را به اطلاع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

این رشته به دلیل ماهیت متفاوت و منحصر به فرد هر ریسک، فاقد تعرفه مصوب شورا بوده و پیش از این، اختیار تعیین نرخ و شرایط رشته مهندسی تا سقف محدودی به شرکتهای بیمه واگذار شده بود (برای شرکتهای بیمه دولتی تا سقف 560 میلیارد ریال و برای شرکت های بیمه خصوصی متناسب با سرمایه بین 100 تا 200 میلیارد ریال) و برای صدور بیمه نامه‌هایی به ارزش بیشتر از سقف‌های فوق، باید نرخ و شرایط آن را مورد به مورد از بیمه مرکزی استعلام می‌کردند.