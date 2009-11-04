نحوه پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور/ توسعه پیام نور در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری در مراسم افتتاحیه بیست و سومین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز با عنوان "ارزیابی نظامهای آموزشی باز و از راه دور سال 2009 " که صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد، با تاکید بر اهمیت روابط بین الملل در دانشگاه پیام نور، به عضویت این دانشگاه در اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام، انجمن بین المللی دانشگاههای باز، انجمن دانشگاههای آفریقا و انجمن آموزش از راه دور اشاره کرد.

وی با اشاره به حضور دانشگاه پیام نور در انجمن آسیایی دانشگاههای باز گفت: این انجمن در سال 1987 تاسیس شد و دانشگاه پیام نور از همان زمان عضو آن شده و تاکنون شاهد پیشرفت و توسعه کمی و کیفی این انجمن در دانشگاه پیام نور بوده ایم.

زیاری اضافه کرد: هم اکنون هدف اصلی دانشگاه پیام نور ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه از طریق کاستن محدودیت ها و امکانات دانشگاهی برای علاقمندان به ویژه در مناطق محروم است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور ثابت کرد با سرمایه گذاری نسبت به دیگر بخش های آموزش عالی و برخورداری از حمایت مردمی نقش بسزایی در افزایش ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات آموزشی به ویژه در شهرهای دورافتاده ایفا کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به چاپ کتابهای آموزشی و کمک آموزشی در دانشگاه پیام نور، خاطرنشان کرد: همکاری با شبکه آموزش و ارائه خدماتی از جمله تلفن گویا برای مشاوره تحصیلی دانشجویان خود را پشتیبانی می کند.

وی افزود: در سال گذشته اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیش از 100 مقاله در همایش های خارج از کشور شرکت کرده اند و همچنین 5 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور رفته اند.