کارگاه آموزشی "تئاتر تجربی جوان" درخراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، این کارگاه آموزشی صبح چهارشنبه، همزمان با نخستین روز اجرا های رقابتی چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی با حضورکارگردانان وهنرمندان عرصه تئاتراستان درمحل آموزشگاه آزاد تئاتر"میم " بجنورد برگزارشد.

آرش دادگر دراین کارگاه آموزشی با تاکید برنگاه خاص به مقوله کارگردانی، از دیدن به عنوان یکی از مهمترین ابزار کارگردان یاد کرد و گفت: هر اتفاقی که اطراف ما شکل می گیرد قابلیت این را دارد که به عنوان یک رویداد دراماتیک به نمایش درآید.

این استاد برجسته تئاترکشور افزود:مجموع رویدادها هستند که یک نمایش را شکل می دهند.

وی اظهار داشت: هر اتفاقی در تئاتر باید ریشه یابی و علت آن مشخص شود زیرا که جهان تئاتر از پدیده تشکیل شده و هر پدیده، پدیده ای دیگر را تعریف می کند و این مهمترین نکته ای است که در تئاتر امروز باید به آن توجه شود.

وی همچنین آگاهی از متن و نگاهی فراتر از دیگران به متن داشتن و تخیل و هنر رویا بینی را درکارگردانی وخلق اثری ماندگار ضروری دانست.

وی تصریح کرد: کارگردان خوب کارگردانیست که بتواند خوب ببیند، خوب تخیل کند و از همه مهمتر باید بتواند تخیل خود را به تماشاگران هم منتقل کند یعنی تماشاگر باید آنچه را کارگردان تخیل می کند، ببیند و باور کند پس به عنوان یک کارگردان از تخیل نترسید، تخیل کنید و اگر هم احساس می کنید تماشاگران شما نمی توانند تخیل شما را باور کنند تخیل خود را اصلاح کنید.

این کارگردان تئاترکشور اظهار داشت: متاسفانه خیلی از ما همه چیز راهمانگونه که می بینیم باورمی کنیم و همانگونه به تصویر می کشیم، و این وجود منطق است که باعث می شود از تخیل دور شویم.

وی گفت: تئاتر باید طوری اتفاقات را نمایش دهد که ما همانند آنرا ندیده ایم فراموش نکنیم ما گریه کردن دیده ایم اما بازیگر به روی صحنه باید طوری گریه کردن را به تماشاگر نشان دهد که نمونه آن را در اطراف خود ندیده است.

دادگر تصریح کرد: اگر تماشاگر احساس کند که نمایش حرفی برای گفتن دارد و درمقابل یک رخداد جدید قراردارد مطمئن باشید که حتی با ظهور و رشد خیلی از رسانه ها مانند تلویزیون و سینما، تئاتر هنوز برای تماشاگران جایگاه خاصی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در تئاتر ما رویدادها را پنهان می کنیم و در زمان مناسب آشکار می کنیم و یک کارگردان خوب باید بداند رویدادها را در چه زمانی و در کجای نمایش پنهان و در چه زمانی آشکار کند تا تماشاگراو با کاراو ارتباط برقرار کند.

درادامه این کارگاه آموزشی استاد حاضر با انجام تمرین هایی به کارگردانان در مورد رویداد ها در تئاتر و اینکه هر پدیده معرف پدیده دیگر است و همچنین در درک فضا و توجه به اینکه طوری در متن پیش بروید که همیشه تماشاگر را منتظر نگاه دارید توضیحاتی ارائه کرد.