4265 کیلوگرم موادمخدر در استان یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار علی‌ علی ‌اکبریان صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: باند قاچاق موادمخدر که از استانهای جنوب‌ شرقی کشور اقدام به قاچاق موادمخدر به داخل کشور می‌ کردند با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی در کویر ساغند دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی استان یزد در پی اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک دستگاه کامیون که مقدار 4 هزار و 265 کیلوگرم موادمخدر را به طرز ماهرانه ‌ای در این خودرو جاسازی کرده بود، شناسایی و این میزان موادمخدر را کشف و ضبط کنند.

سردار علی‌ اکبریان خاطرنشان کرد: سه هزار و 845 کیلوگرم از این میزان مواد کشف شده تریاک و 420 کیلوگرم دیگر آن مرفین است.

وی یادآور شد: همچنین یک دستگاه خودروی دیگر که کامیون حامل موادمخدر را همراهی می‌کرد نیز شناسایی و پس از توقیف خودرو، سرنشینان آن دستگیر شدند.

سردار علی‌ اکبریان ادامه داد: هر دو خودرو به اضافه موادمخدر کشف شده و دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان یزد شدند.

وی تاکید کرد: بقیه عوامل این باند بزرگ نیز شناسایی شده‌ اند که به زودی تمامی آنها دستگیر و پس از تشکیل پرونده و الحاق مستندات و گزارش ‌ها تحویل مقامات قضایی استان می ‌شوند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: کشف این میزان موادمخدر در یک فقره دستگیری در طول تاریخ استان یزد بی‌ سابقه‌ بوده است.

از ابتدای امسال 30 تن موادمخدر در استان یزد کشف شده است

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون 30 تن موادمخدر در استان یزد کشف شد و به دنبال آن دو هزار و 669 نفر دستگیر و 181 دستگاه خودرو توقیف شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: این میزان کشفیات موادمخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 11 درصدی داشته است.

14 تن کالای قاچاق در استان یزد کشف شد

سردار علی‌ اکبریان در بخش دیگری از این نشست همچنین از کشف بیش از 14 تن کالای قاچاق در این استان خبر داد.

وی افزود: ماموران ایستگاه شهید مدنی مهریز به یک دستگاه کانتینر 40 فوتی مشکوک شدند و پس از بررسی‌ های دقیق مشخص شد که اسناد و مدارک این کانتینر جعلی است و پلمپ آن نیز به صورت دستی کوبیده شده و از این طریق قصد فریب ماموران را دارند.

از کانتینر توقیف شده بیش از 14 تن کالای قاچاق شامل انواع پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی،‌ کفش و ... کشف و ضبط شد.

علی‌ اکبریان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را بیش از چهار میلیارد تومان تخمین زد و ارزش ریالی دقیق این محموله را منوط به برآورد گمرک استان یزد دانست.