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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

والیبال نشسته جوانان جهان-مشهد

تیم ایران از سد قزاقستان گذشت

تیم ایران از سد قزاقستان گذشت

تیم والیبال نشسته جوانان کشورمان مسابقات جهانی این رشته ورزشی را با پیروزی مقابل تیم قزاقستان آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، تیم والیبال نشسته جوانان ایران پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در چارچوب مرحله گروهی مسابقات والیبال نشسته جوانان جهان نخستین دیدار خود را در سالن شهید بهشتی مشهد مقابل تیم قزاقستان برگزار کرد و موفق شد حریف خود را با نتیجه 3 برصفر از پیش رو بردارد.

تیم جوانان کشورمان در سه ست پیاپی و با امتیازهای (25 - 18)، (25 - 14) و (25 - 14) به پیروزی رسید. جوانان والیبال نشسته ایران که در گروه A مسابقات جهانی با تیم‌های برزیل، کرواسی و قزاقستان همگروه هستند، از ساعت 19 امروز در دومین دیدار خود به مصاف برزیل می روند.

سومین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان از 13 تا 17 آبانماه به میزبانی کشورمان در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 977025

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