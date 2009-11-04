102 هزار جلد سند مالکیت روستایی در آذربایجان غربی صادر شد

علی خیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه در آذربایجان غربی 110 هزار جلد سند مالکیت باید صادر شود که از ابتدای اجرای طرح تا کنون 102 هزار جلد ملک و ساختمان روستایی سند رسمی مالکیت دریافت کرده اند.

وی از اتمام صدور سند مالکیت روستایی به 135 روستای استان خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون سه هزار و 363 سند صادر شده، که بر اساس برنامه تا پایان سال تعداد اسناد صادره شده باید به 15 هزار جلد برسد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 229 دفتر اسناد رسمی، 157 دفتر ازدواج و 57 دفتر طلاق در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 28 هزار و 645 سند رسمی خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و ازدواج و طلاق در این دفاتر ثبت شده است.

خیری با اعلام اینکه در راستای گسترش دولت الکترونیک در سطح 75 دفتر اسناد رسمی استان دستگاه O.P.S نصب شده است، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در راستای دریافت الکترونیکی حسابهای دولتی بدون نیاز به مراجعه به بانکها، چاپ فیش های مخصوص، صرفه جویی در مصرف بنزین، کاهش ترافیک و اصلاح الگوی مصرف است.

وی تعداد مشاورین املاک و خودرو در آذربایجان غربی را چهار هزار واحد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد دو هزار و 500 واحد دارای پروانه کسب بوده که 492 واحد با گذراندن دوره های آموزش تخصصی پروانه تخصصی کسب از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان دریافت کرده اند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی خاطر نشان کرد:پرونده 113واحد نیز برای صدور پروانه تخصصی در دست بررسی و اقدام است.