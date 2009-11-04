وزارت علوم برای حذف کنکور از مجلس مهلت خواست/ کنکور 90 پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، حذف کنکور در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن، کنکور باید تا سال 1390 حذف و رقابت داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی صورت گیرد. اما با توجه به اینکه تا سال 1390 فرصت زیادی باقی نمانده و هنوز درصد تاثیر سوابق تحصیلی به دلیل عدم برگزاری امتحانات هماهنگ در آموزش و پرورش 15 درصد محاسبه می شود به نظر می رسید حذف کنکور در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

هر چند مجلسها بارها بر حذف کنکور و اجرای این قانون تاکید کرده اند اما با توجه به وضعیت موجود احتمال اجرای این قانون در موعد مقرر کمرنگ می نمود.

عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره سرانجام قانون حذف کنکور گفت: پیش بینی می شود روند حذف کنکور به سالهای 92 و 93 برسد.

وی از تأثیرگذاری نمرات دروس پیش دانشگاهی در کنکور سال 1390 خبر داد و گفت: در کنکور 89 تنها نمرات سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد اعمال می شود اما با توجه به اینکه آموزش و پرورش از سال جاری موظف شده است که امتحانات دروس پیش دانشگاهی را به صورت سراسری برگزار کند، نمرات پیش دانشگاهی در کنکور 90 تأثیر گذار خواهند بود.

وی افزود: طبق مصوبه اخیر در کنکور 89 مانند کنکور سال گذشته تنها نمرات سال سوم دبیرستان به میزان 15 درصد تاثیرگذار است که با این روند حذف کنکور به سال 90 نمی رسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز امروز چهارشنبه درباره امکان تحقق حذف کنکور در سال 1390 گفت: وزارت علوم در مذاکره با مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید مهلت اجرای قانون حذف کنکور را مطرح می کند.

کامران دانشجو با اشاره به اجرای قانون حذف کنکور گفت: این قانون در سال 90 قابلیت اجرای کامل را ندارد و در جلسه اخیر کمیته کنکور قرار شد اطلاع رسانی کامل توسط سازمان سنجش در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر در حال مذاکره با مجلس هستیم تا برای اجرای حذف کنکور از مجلس مهلت بیشتری بخواهیم.