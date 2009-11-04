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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

افزایش پایداری انتقال گاز در بزرگ ترین نیروگاه برق خوزستان

افزایش پایداری انتقال گاز در بزرگ ترین نیروگاه برق خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: پایداری انتقال گاز نیروگاه رامین به عنوان بزرگ ترین تامین کننده برق استان خوزستان با پایان تعمیر خط لوله 30 اینچ این نیروگاه افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این نیروگاه که از عمده ترین مصرف کنندگان گاز در استان خوزستان به شمار می آید، به دلیل نشت گاز از لوله به وسیله نیروهای عملیاتی منطقه یک عملیات انتقال گاز در کوتاه ترین زمان ممکن تعمیر شده است.

تعمیرخط لوله اتنقال گاز نیروگاه رامین اهواز، حد فاصل کیلومتر 17تا 19این خط انتقال و در مدت زمان 36ساعت (نصف زمان پیش بینی شده) انجام شده است.
 
دراین عملیات که با انجام یک هزار و 440 نفر ساعت کار بی وقفه همراه بوده ، 36متر از خط لوله 30 اینچ نیروگاه رامین، ترمیم و تعویض شده است.

نیروگاه رامین اهواز با دریافت روزانه 13میلیون مترمکعب گاز (در زمان اوج) با توان تولید بیش از 1800مگاوات برق، بخش عمده ای از برق استان خوزستان و استان های همجوار را تامین می کند.

تعمیرخط لوله 30 اینچ نیروگاه رامین اهواز به دلیل نبود جایگزین برای آن از حساسیت ویژه ای برخوردار است و یه همین دلیل این عملیات با دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح امکان پذیر شده است.

کد مطلب 977033

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