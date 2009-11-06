سمنان رتبه اول میانگین اشتغال قرارداد بنگاههای زودبازده

محمد اصابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: میانگین اشتغال در قراردادهای منعقد شده بنگاه های زودبازده با بانک های این استان 6.03 نفر است.

وی با بیان اینکه میانگین کشوری اشتغال در قراردادهای بنگاه های اقتصادی 2.37 نفر است، گفت: بر این اساس این استان بالاترین میانگین اشتغال بنگاه ها را دارد.

اصابتی با بیان اینکه استان های هرمزگان و تهران به ترتیب بالاترین میزان اشتغال را پس از سمنان دارند، گفت: استان سمنان از نظر میانگین تسهیلات پیش بینی شده در قراردادهای منعقده نیز رتبه نخست کشوری را دارا است.

به گفته وی با اجرای دو هزار و 960 قرار داد منعقد شده بنگاه های زودبازده استان سمنان با بانک ها، شرایط اشتغال 17 هزار و 854 نفر فراهم می شود .

اصابتی افزود: این استان از نظر درصد پیشرفت اشتغال در قراردادها نسبت به سند توسعه اشتغال استان ها نیز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان گفت: شش هزار و 96 طرح بنگاههای زودبازده در مرحله اول به بانکها ارسال شد که سه هزار و 129 طرح از این تعداد به تصویب بانکها رسید و تا کنون دو هزار و 725 طرح به بهره برداری رسیده است.