دولت قصد حذف یارانه ها را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد صادقی گلمکانی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین همایش بررسی طرح تحول اقتصادی در سمنان گفت: هم اکنون از 70 درصد یارانه ها در حال حاضر 30 درصد بهره مند می شوند و دولت قصد دارد تا ثروت را به طور عادلانه بین مردم تقسیم کند.

وی با اشاره به اینکه فراهم شدن زیرساخت های اقتصادی کشور لازمه اجرایی شدن اصل 44 است، گفت: باید بخش خصوصی را که عامل توسعه است مورد حمایت قرار دهیم و با حل مشکلات این بخش به تحقق خصوصی سازی امیدوار باشیم.

وی با بیان اینکه هدفمند سازی یارانه ها مهمترین هدف طرح تحول اقتصادی است، گفت: هدف طرح تحول اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و دولت با هدفمند کردن یارانه قصد به خدمت قراردادن آن در امر توسعه کشور دارد .

صادقی گلمکانی اتلاف منابع را ریشه تورم در کشور دانست و گفت: در شیوه فعلی تولیدات کشور قدرت رقابت خود را از دست داده و باید برای رقابتی کردن تولید از یارانه در جای مناسب خود و درست استفاده شود .

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند عزم ملی است، گفت: افزایش کارایی نظام اقتصادی، کاهش اتلاف منابع، جلوگیری از قاچاق کالا، شفاف شدن سیاستهای مالی دولت و شرکتهای دولتی، اصلاح ساختار تولید و بهبود شاخصهای زیست محیطی از محورهای مهم تاثیرات مثبت اجرای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه همزمان با بررسی و تصویب این طرح هفت بسته سیاستی در بخشهای مختلف در حال تهیه و تدوین است، گفت: این بسته ها توسط وزارت خانه های مرتبط در حال تهیه است .

به گفته وی، این بسته ها شامل بسته سیاستی صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل، بسته سیاستی توزیع کالا و خدمات و تنظیم بازار، بسته بازتوزیع درآمدها، بسته سیاستی امور اجتماعی و بسته سیاستی سلامت و امنیت غذایی است.

دومین همایش بررسی طرح تحول اقتصادی در سمنان با موضوع هدفمند کردن یارانه ها و با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار سمنان، نمایندگان دامغان و گرمسار در مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران و کارشناسان مسائل اقتصادی برگزار شد.