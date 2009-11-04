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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

اجرای طرح خود ارزیابی در اداره کار و امور اجتماعی غرب استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته خود ارزیاب اداره کار و امور اجتماعی غرب استان تهران گفت:از هفت تیرماه 88 ادارات کار و اموراجتماعی تابعه غرب استان تهران خود ارزیابی شدند.

میر شهرام سیدپیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق برنامه تنظیمی از هفت  تیر ماه 88 ،تیمهای خودارزیابی اداره کل کار و امور اجتماعی کرج با حضور کارشناسان و روسای ستادی اداره کل به ادارات کار شهرستانهای تابعه اعزام شدند.

وی افزود: تا کنون ادارات کار شهرستانهای کرج، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و شهر قدس مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

سید پیری خاطرنشان کرد: تیمهای خود ارزیابی تا چهار آبان به ادارات کار شهرستانهای تابعه  مراجعه کرده و تمامی خدمات قابل ارائه ادارات اشتغال، بازرسی کار، روابط کار، مراجع حل اختلاف و طرح تکریم را مورد بررسی قرار داده اند. و ارزیابی عملکرد مابقی شهرستانهای تابعه طبق برنامه زمانبندی شده در دستور کار قرار دارد.

وی  تصریح کرد: در این ارزیابی ها نقاط قوت و ضعف ادارات کار شهرستانهای تابعه شناسایی و پس از بررسی  و بهره گیری از مشارکت فکری کارشناسان و تشکیل جلسه نسبت به رفع نقاط ضعف شناسایی شده اقدام شد.

اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران دارای هفت اداره کار در زیر مجموعه خود می باشد که در اطراف شهرستان کرج مستقر هستند.

 

کد مطلب 977040

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