اجرای طرح خود ارزیابی در اداره کار و امور اجتماعی غرب استان تهران

میر شهرام سیدپیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طبق برنامه تنظیمی از هفت تیر ماه 88 ،تیمهای خودارزیابی اداره کل کار و امور اجتماعی کرج با حضور کارشناسان و روسای ستادی اداره کل به ادارات کار شهرستانهای تابعه اعزام شدند.

وی افزود: تا کنون ادارات کار شهرستانهای کرج، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و شهر قدس مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

سید پیری خاطرنشان کرد: تیمهای خود ارزیابی تا چهار آبان به ادارات کار شهرستانهای تابعه مراجعه کرده و تمامی خدمات قابل ارائه ادارات اشتغال، بازرسی کار، روابط کار، مراجع حل اختلاف و طرح تکریم را مورد بررسی قرار داده اند. و ارزیابی عملکرد مابقی شهرستانهای تابعه طبق برنامه زمانبندی شده در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این ارزیابی ها نقاط قوت و ضعف ادارات کار شهرستانهای تابعه شناسایی و پس از بررسی و بهره گیری از مشارکت فکری کارشناسان و تشکیل جلسه نسبت به رفع نقاط ضعف شناسایی شده اقدام شد.

اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران دارای هفت اداره کار در زیر مجموعه خود می باشد که در اطراف شهرستان کرج مستقر هستند.



